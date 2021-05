La cantante e attrice si rilassa al sole lasciando senza fiato i suoi ammiratori

Lady Gaga ama sempre stupire i suoi fan. E lo ha fatto anche questa volta, regalando loro una serie di scatti decisamente hot. La cantante e attrice si è immortalata a bordo piscina con un bikini molto provocante. Rientrata a Los Angeles dopo aver terminato le riprese, in Italia, del film che racconta la storia della maison Gucci (nel quale interpreta il personaggio di Patrizia Reggiani), la star ha deciso di concedersi un po’ di meritato riposo. Momenti che ha voluto condividere con i suoi circa 48 milioni di follower.

ha voluto commentare le sue immagini con una semplice emoticon:. Del resto, la sua popolarità continua a crescere. Solo pochi giorni fa la star di origini italiane ha ottenuto un: il conferimento delle chiavi della città di, per celebrare il decimo anniversario dell’albumè stata insignita dal sindaco, per l’impatto culturale della sua musica su tutto il territorio.

Ma non finisce qui, perché la cantante è stata anche una delle attesissimedella reunion di ‘Friends’ , andata in onda il 27 maggio sul canale americano. È stato il registaa sceglierla, rivelando cheè stata la scelta migliore per questo iconico speciale. “È stato un momento davvero bello. Eha colto al volo l’occasione per farlo”, ha raccontato il regista. Adesso la cantante, libera dagli impegni sul palco e sul set, pensa solo a riposarsi. E a regalare scatti indimenticabili a tutti i suoi fan.