Courteney Cox e Ed Sheeran da Instagram

L'attrice di Friends e il cantante postano su Instagram i celebri passi di danza della serie TV

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Courteney Cox (@courteneycoxofficial)



Courteney Cox, 56 anni, ha trovato un nuovo compagno di ballo in Ed Sheeran, 30 anni. La star di Friends e il celebre cantante inglese hanno postato sui loro profili social un remake del famoso balletto che nel 2014 Monica (Courteney Cox) fece con il fratello Ross (David Schwimmer) nella serie Tv. Nel corso della reunion di Friends questo celebre balletto è stato nuovamente riproposto dai sei amici ritrovatisi dopo 17 anni dal finale di serie.

Courteney Cox & Ed Sheeran, “Un ballo di routine con un amico”

“Solo un ballo di routine con un amico” ha scritto l’attrice dell’amata serie sul suo profilo pubblicando il video della dance routine. Courteney e Ed (quattro volte vincitore del Grammy Award) sono in perfetta in sintonia mentre ballano su un grande prato verde (i due sono grandi amici da oltre dieci anni). “Abbiamo avuto una nostra riunione questo fine settimana”, ha scritto Sheeran, pubblicando il video sul suo profilo, includendo l’hashtag “#obviouslybetterthanross” (ovviamente sono meglio di Ross) nella didascalia.

Oltre ai sei membri del cast principale, la reunion di Friends ha visto la partecipazione di moltissime guest star tra cui: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

Courteney Cox e il balletto originale con Ross del 2014

Nell’episodio “The One with the Routine” della sesta stagione di Friends, Monica e Ross eseguono il balletto: a fare da scenografia era lo show “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” (programma annuale che va in onda a capodanno), ora sostituito da un prato verde su cui Courteney e il cantante eseguono, perfettamente sincronizzati, gli stessi passi.

