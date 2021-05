Cindy Crawford

Mamma e figlia top model hanno preparato insieme una torta molto speciale

Cindy Crawford ha sposato l’amore della sua vita, Rande Gerber, 23 anni fa. Dalla loro unione è nata la bellissima Kaia Gerber che, giovanissima, ha già intrapreso la strada della sua iconica mamma. Adesso la ragazza, libera per qualche giorno dal lavoro di top model, ha deciso di mettersi in gioco in cucina, riproducendo la torta nuziale dei suoi genitori. Un regalo bellissimo per mamma Cindy, in occasione della festa che la coppia ha organizzato per celebrare l’evento.



Kaia Gerber ha preparato il dolce facendosi aiutare da Cindy Crawford: mamma e figlia si sono immortalate alla prese con zucchero e uova, dipingendo un quadretto familiare pieno di amore e gioia. “Torta di carote, la stessa del nostro matrimonio”, ha commentato Cindy Crawford, 55 anni, postando l’immagine nelle sue storie di Instagram. “Grazie per avermi aiutata, Kaia Gerber”, ha aggiunto. mamma e figlia si sono immortalate alla prese con, dipingendo un quadretto familiare pieno di amore e gioia. “, la stessa del nostro matrimonio”, ha commentato, 55 anni, postando l’immagine nelle sue storie di Instagram. “Grazie per avermi aiutata,”, ha aggiunto.

Cindy Crawford ricorda le nozze

La ex modella è una mamma felice e una moglie innamoratissima. Il giorno del suo anniversario ha reso omaggio a suo marito e alle sue nozze pubblicando una foto di quel giorno così speciale, celebrato alle Bahamas del 1998. “Questa notte di 23 anni fa è stata magica, e tu sei ancora la persona giusta! Felice anniversario! Ti amo @randegerber”, ha scritto nella didascalia. La foto mostrava la coppia che si guardava negli occhi mentre ballava a piedi nudi. Cindy Crawford e suo marito si sono scambiati i voti durante una cerimonia in una spiaggia privata all’Ocean Club di Nassau, Bahamas, davanti a circa 90 ospiti. Gerber, 59 anni, aveva la camicia bianca e i pantaloni neri, mentre Crawford, 55 anni, era vestita con un mini abito bianco che metteva in risalto tutta la sua bellezza. Oltre 20 anni dopo la coppia è ancora bellissima e inossidabile. Dal loro amore sono nati Kaia, che adesso ha 19 anni, e Preston, che ne ha 21. Insieme si divertono un mondo, come mostrano le foto della festa di anniversario. La didascalia non lascia dubbi: “Il segreto per un matrimonio felice: mantienilo divertente. Felice anniversario”. Ecco la ricetta della felicità di Cindy Crawford.

