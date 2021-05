Ben Affleck

Dopo essere stato paparazzato spesso accanto a Jennifer Lopez l'attore si dedica ai figli

Nelle ultime settimane è stato paparazzato spesso accanto a Jennifer Lopez, con la quale ha riavviato una relazione conclusa nel 2004. Questa volta, però, Ben Affleck ha deciso di separarsi per qualche ora da J.Lo, per passare un po’ di tempo con i tre figli nati dal matrimonio, ormai naufragato, con Jennifer Garner. L’attore premio Oscar è quindi tornato a Los Angels dove ha riabbracciato Violet, 15 anni, Seraphina, 12, e Samuel, 9. Insieme con gli ultimi due è anche andato a pranzo fuori, scegliendo il Brentwood Country Mart.

Per l’occasione Ben Affleck ha deciso di indossare una t-shirt grigia sopra una camicia blu navy sbottonata e un paio di jeans. Una tenuta decisamente sportiva per godere un po’ della compagnia dei suoi figli più piccoli. I tre sono andati a mangiare qualcosa nel locale e poi si sono spostati in macchina, dove si sono divertiti a sentire musica ad alto volume.

Ben Affleck si gode la famiglia

Insomma Ben Affleck non è solo innamoratissimo di Jennifer Lopez, riconquistata dopo una storia durata dal 2002 al 2004. Ma è anche un papà molto affettuoso e attento ai bambini che condivide con la sua ex moglie. Proprio con loro si rilassa e ricarica le energie prima di tornare nuovamente sul set.

Ben Affleck intanto tornerà sul grande schermo questo autunno in ‘The Last Duel’, dove si riunisce con l’amico d’infanzia Matt Damon. Il film è in uscita nei cinema il 15 ottobre 2021. Nel frattempo, ha recitato anche in ‘Deep Water‘ con la sua ex Ana de Armas: l’uscita è fissata per il 14 gennaio 2022. L’attore ha anche recentemente concluso la produzione di ‘The Tender Bar‘, per la regia di George Clooney. Insomma, fra amore, famiglia e lavoro, per lui è decisamente un momento magico.

