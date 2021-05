Le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva

Lunedì 24 maggio, con 886 puntate all'attivo, hanno superato il record di Federica Nargi e Costanza Caracciolo (885 puntate)

Shaila Gatta (24 anni) e Mikaela Neaze Silva (27), sono ufficialmente le veline più longeve di “Striscia la notizia”. Lunedì 24 maggio, con 886 puntate all’attivo, hanno superato il record di Federica Nargi e Costanza Caracciolo (885 puntate). Non solo: a giugno, quando diranno addio al bancone, segneranno il primato storico di 903 puntate in quattro edizioni.

Shaila Gatta, mora di Napoli, e Mikaela Neaze Silva, bionda metà afghana e metà africana, hanno infranto anche altri record.

Le veline Shaila e Mikaela, i record

Sono le uniche veline nella storia ad aver condotto Paperissima Sprint in coppia rimanendo ancora in carica a Striscia, sono state le sole ad aver cantato con la propria voce, in questi quattro anni si sono esibite in stacchetti sott’acqua o sospese nel vuoto e sono state le prime a essere trasformate in avatar 3D per ballare in diverse dimensioni. D’altronde nel 2017 avevano superato selezioni ben più ardue di quelle toccate a chi le ha precedute, competendo con oltre trecento ballerine professioniste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Mikaela, nata in Africa da papà angolano e mamma afghana (“I miei si sono conosciuti quando studiavano medicina”), è cresciuta a Genova dove ha studiato danza. Gli inizi sul bancone di Striscia non sono stati facili: “In tanti mi hanno ricoperta di insulti“. Ma l’Italia oggi, per fortuna, “è sempre più multiculturale”.

Shaila, che si chiama così perché sua sorella maggiore era una fan di Shaila Risolo di “Non è la Rai”, ha studiato danza moderna a Roma però tiene a precisare che viene da Secondigliano: “Napoli non è solo disagio, anzi. Tornerei volentieri a casa, se non fosse che nel mio settore non ci sono possibilità. Io voglio continuare a fare tv, il mio sogno è diventare una conduttrice”. Per adesso, in coppia con Mikaela, ha già infranto tanti record.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata