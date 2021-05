Le foto da bambina di Meghan Markle, duchessa di Sussex, dimostrano l'estrema somiglianza con suo figlio...

Meghan Markle e suo figlio Archie si assomigliamo moltissimo, sono praticamente due gocce d’acqua. Ad accorgersene per primo è stato il profilo Twitter Julieth: confrontando una foto della duchessa di Sussex a 6 mesi e una del figlio a 2 anni, si è reso conto che il piccolo è davvero molto simile alla sua mamma.

Le foto di Archie e della piccola Meghan Markle mostrano entrambi con i capelli castani ricci, grandi occhi scuri e guance paffute. Molto simile è anche il sorriso, decisamente allegro e sfacciato. “Archie assomiglia molto a Meghan” ha scritto Julieth ai fan della famiglia reale britannica, precisando che invece non ha molto in comune con il papà Harry.



"Ho sempre detto che Archie assomiglia a sua madre, l'ho detto dalla prima volta che lo abbiamo visto in fotografia" ha commentato una follower, "è un mini Meghan con i suoi capelli ricci e mossi". Va tenuto presente che, finora, Harry e Meghan non avevano diffuso molte foto di Archie, che ormai ha due anni: le ultime confermano una netta somiglianza con la mamma, che presto darà alla luce la sua seconda bambina.

Archie appare anche in un recente documentario: una delle immagini lo immortala a un anno, in braccio alla sua mamma, in California. Nello stesso filmato Harry ha ammesso di essere molto triste perché i suoi bambini non potranno mai incontrare la loro nonna Diana. “Ho una foto di mia madre nella cameretta di Archie” ha raccontato Harry, “nonna è stata una delle prime parole che ha pronunciato, dopo mamma e papà. È la cosa più dolce, ma allo stesso tempo mi rattrista molto perché lei dovrebbe essere qui“. In compenso Archie può contare sull’affetto di mamma Meghan e papà Harry che, proprio qualche giorno fa, hanno raccontato di divertirsi moltissimo ad andare in bici con il loro piccolo.