Madonna dopo il vaccino anti covid-19

La cantante ha postato alcune immagini nelle quali festeggia l'avvenuta immunizzazione anti Covid

Madonna è considerata la regina del pop dalla fine degli anni Ottanta. Eppure, ancora oggi, la cantante ha un aspetto invidiabile. La conferma arriva da una nuova serie di foto postate sul suo account Instagram nelle quali, a dispetto dei 62 anni compiuti, appare più giovane che mai. Madonna si è immortalata dopo essersi sottoposta al vaccino, e brinda alla ritrovata libertà. Nell’immagine appare con un bicchiere di rosa in mano e con un cartello che recita: “Pulito e igienizzato, per la tua sicurezza”.

La star festeggia non solo la sua immunizzazione, ma anche la discesa repentina della curva dei contagi, che negli Stati Uniti permette di godere di maggiore libertà. Qualche giorno fa l’artista americana era stata immortalata con una vestaglia nera e oro in una posa decisamente regale. Lei stessa aveva commentato l’immagine in modo ironico: “Dio salvi la Regina”.

Madonna e la Regina Elisabetta

In effetti, l’artista ha realmente incontrato la Regina Elisabetta II nell’ormai lontano 2002, in occasione della presentazione in Gran Bretagna di un film della serie James Bond del quale aveva cantato la colonna sonora. L’incontro era stato condito da un siparietto divertente. Madonna non aveva potuto fare a meno di ridere rendendosi conto che la monarca non sapeva assolutamente chi lei fosse. Madonna ha rivelato in seguito: “La Regina mi ha chiesto del film. Non l’avevo mai incontrata prima, ma sorprendentemente non ero nervosa”.

Del resto, la cantante sembra avere un debole per i Windsor: l’anno scorso aveva persino invitato il principe Harry e Meghan Markle a trasferirsi nel suo appartamento di New York. Su Instagram aveva commentato: “Ehi, non scappare in Canada. È così noioso lì!”, riferendosi alla decisione della coppia di lasciare definitivamente Londra. Così la cantante ha offerto in subaffitto il suo sontuoso appartamento a Central Park West. “Ha letti comodi e la vista migliore di Manhattan”, aveva aggiunto. La popstar attualmente vive a Los Angeles, dove frequenterebbe un toyboy di 27 anni, Ahlamalik Williams. La scorsa settimana, i due sono stati avvistati mentre esultavano durante una partita di calcio di David, il figlio 15enne della popstar.

