Ben Affleck con Jennifer Lopez

Svelati gli interni della mega villa affittata in Florida dai Bennifer per passare un po di tempo insieme

La loro relazione è ormai alla luce del sole. Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme e, per la prima volta, è anche stato svelato l’interno del super nido d’amore di Miami nel quale, a quanto pare, l’amore fra loro è sbocciato di nuovo. I Bennifer hanno scelto una magnifica villa di Miami per riavvicinarsi lontani da occhi indiscreti. E per rinsaldare un’unione che, fra il 2002 e il 2004, li aveva trasformati in una delle coppie più invidiate di Hollywood.



La casa vale 18 milioni di dollari, si trova sul lungomare della metropoli e lascia letteralmente a bocca aperta per la sua bellezza. La residenza ha due piani ed è arredata con elementi di design e dettagli di estrema eleganza. Ha un porto privato sul mare, un parco con piscina, jacuzzi, SpA e molo. E una splendida vista che garantisce la massima privacy.

Ben Affleck pazzo d’amore

La villa è stata ristrutturata nel 2015 e vanta 11 camere da letto, 12 bagni, 3 parcheggi, palestra, ufficio, suite padronale con balcone e molte altre comodità. Proprio in uno dei terrazzi, Ben Affleck è stato paparazzato mentre era intento a fumare una sigaretta e a bere un drink, mentre Jennifer Lopez si godeva un po’ di sole della Florida. Proprio questo relax ha permesso alla coppia di ritrovarsi, dopo la separazione fra J.Lo e il marito Alex Rodriguez.

La proprietà nel cuore di Miami è stata presa in affitto da Jennifer Lopez e Ben Affleck qualche giorno fa. La coppia ha deciso di decollare alla volta della Florida per allontanarsi dal caos di Los Angeles. Proprio all’esterno della villa J.Lo è stata paparazzata mentre passeggiava sul patio avvolta da una tuta bianca. Ad aspettarla, in terrazza, c’era l’attore premio Oscar.

I due sono stati insieme due anni, nel settembre 2003 erano a un passo dal matrimonio ma hanno annullato la cerimonia all’ultimo minuto. Si sono separati pochi mesi dopo, nel gennaio 2004. Ma il loro amore, evidentemente, non si è mai sopito. E così, tornati entrambi single, si sono riavvicinati. Per ridare vita alla coppia più bella e invidiata del cinema americano.

