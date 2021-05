Amanda Lear, 82 anni, ha postato una foto che la ritrae con il suo nuovo, giovane fidanzato a Parigi

Amanda Lear, dal suo profilo Instagram, ha presentato ai suoi follower il suo nuovo, giovanissimo fidanzato. Al momento non si ha alcun dettaglio sull’identità del ragazzo, che potrebbe però uscire presto allo scoperto.

Amanda Lear e la passione per uomini giovani

L’attrice e modella ha da sempre ammesso la sua passione per gli uomini più giovani. Basti ricordare la sua relazione con Manuel Casella, iniziata nel 2008 e durata ben otto anni: con l’attrice c’erano 40 anni di differenza, ma per la coppia l’età non è mai sembrata un problema.

Non solo: in occasione dei suoi ottanta anni, Amanda Lear si era raccontata in un’intervista al settimanale “Oggi” confessando che, nonostante la sua età, non ha mai perso la passione: “Quando ho un amante più giovane mi piace condividere la mia vita in generale, non solo il letto”.

Amanda Lear: “Due ore di sesso al giorno sono il massimo“

E ancora: “Due ore di sesso al giorno sono il massimo“. Durante l’intervista, Amanda Lear ha anche smentito le voci sul suo conto, che circolavano da anni e che lei stessa aveva alimentato: “Chi ha visto le mie foto su Playboy e continua a dire che sono un uomo è sicuramente un idiota”.

