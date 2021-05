Kate Middleton

Il duca e la duchessa di Cambridge hanno scherzato con Emma Stone ed Emma Thompson

Risate, aneddoti e relax. Il principe William, sua moglie Kate Middleton, l’attrice Emma Stone e la collega Emma Thompson sono stati protagonisti di una simpatica videochiamata nella quale hanno commentato l’uscita ufficiale di Crudelia, il nuovo film targato Disney del quale proprio Stone e Thompson sono protagoniste.



Il duca e la duchessa di Cambridge, che si stanno godendo un tour in Scozia, hanno deciso di fare un’allegra chiacchierata per festeggiare l’uscita del prequel de “La carica dei 101”, nel quale Emma Stone impersona una giovane Crudelia De Mon. “Piacere di vederti, tesoro”, ha esordito Thompson, 62 anni, rivolgendosi al principe William. I due hanno molta confidenza perché l’attrice britannica è molto amica di suo padre Carlo. Il, che, hanno deciso di fare un’allegra chiacchierata per festeggiare l’uscita del, nel quale Emma Stone impersona una giovane. “Piacere di vederti, tesoro”, ha esordito Thompson, 62 anni, rivolgendosi al principe William. I due hanno molta confidenza perché l’attrice britannica è molto amica di suo padre Carlo.

William e Kate a ruota libera

Durante la chiamata è intervenuta anche Emma Stone, che ha raccontato ai duchi le sue scorribande in moto intorno a Buckingham Palace durante le riprese del film. “Ho guidato una motocicletta intorno al Mall”, ha raccontato. “Avremmo dovuto fermarti, Emma, è molto pericoloso”, le ha risposto scherzosamente William. La coppia reale ha poi ringraziato le celebrità per il loro lavoro, chiedendo loro come sia stata l’esperienza sul set e chi abbia disegnato i bellissimi costumi.

William ha anche avuto modo di raccontare un aneddoto molto simpatico: “Qualche giorno fa una signora di 96 anni, ospite di una casa di cura, ha detto che vorrebbe tanto baciarmi. Io le ho risposto che se lo facessi sarei inopportuno”, ha detto il duca di Cambridge. La risposta di sua moglie Kate non si è fatta attendere: “Ecco cosa succede quando non sono in giro”. Insomma, l’uscita di Crudelia, al cinema e sulla piattaforma streaming Disney+, è stata l’occasione per conoscere più da vicino l’umorismo e la semplicità della coppia reale, che ha messo perfettamente a proprio agio le due star di Hollywood, felici di aver potuto raccontare la propria esperienza sul set in una videochiamata decisamente speciale.

