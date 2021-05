Valentina Pivati

L'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' ha annunciato sui social di essere in dolce attesa

Valentina Pivati, l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne‘, ha annunciato sui social di essere in dolce attesa. La giovane di Gallarate, diventata ‘famosa, per essere stata la prima scelta di Mariano Catanzaro, è ora incinta del suo compagno Andrea Concato.

Nel 2018, Valentina era diventata ‘famosa’ dopo la sua partecipazione al dating show. La sua bellezza e personalità avevano colpito il tronista Mariano Catanzaro, ma la loro relazione durò solo due mesi. I due si erano lasciati con rispetto e stima reciproca. E lei aveva dichiarato: “Non ci scanneremo, non ci insulteremo, perché al di fuori di quel programma Mariano si è mostrato un’altra persona, è una bellissima persona e non uscirà mai dalla mia bocca qualcosa contro di lui”.

Oggi Valentina ha trovato il vero amore e tra qualche mese diventerà mamma. La storia con Andrea, 29 anni, è iniziata nel 2018, poco dopo la parentesi allo show di Maria De Filippi. Anche lui, come lei vive, nella provincia di Varese, a Cassano Magnago e lavora in un’azienda di serramenti, mentre lei è tornata a fare la commessa.

“Ti abbiamo sognato per tanto tempo fantasticando sulle nostre vite future. Un bel giorno abbiamo iniziato a desiderarti con ogni fibra del nostro corpo e abbiamo deciso di non accontentarci più di semplici sogni, ti volevamo tra noi e ti abbiamo cercato con tutto l’amore che possediamo. A volte fatico ancora a credere che quel sogno sia diventato realtà”, così con queste prime parole Valentina annuncia la sua maternità.

E aggiunge: “Sapere che cresci sempre più dentro di me non può che emozionarmi e rendermi orgogliosa di quello che io e il tuo papà abbiamo costruito e continuiamo a costruire. Capirai ben presto di quanto mamma sia impaziente, e come tale già non vedo l’ora di vederti, ma ora è il momento di rilassarmi e aspettare…”.

“Attendere con ansia di vedere ogni tuo cambiamento è già diventata la mia ragione di vita, non oso immaginare quando sarai tra le nostre braccia! Non so come sarà e quante emozioni ci farai provare, non so se saremo pronti e capaci, non so quanti errori commetteremo prima di imparare, ma so che ti abbiamo amato dal primo istante, so che lavoreremo sodo per non farti mancare nulla e so che ci impegneremo tanto per farti crescere in una famiglia piena di principi e valori”, scrive su Instagram Valentina Pivati.

