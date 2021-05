Secondo alcune indiscrezioni, Justine Mattera potrebbe essere una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Dopo essere stato riconfermato alla conduzione del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini si è messo al lavoro per definire il cast. E, stando ad alcune indiscrezioni circolate sul web nei giorni scorsi, Justine Mattera potrebbe essere una delle prossime coinquiline della casa più osservata d’Italia.

Fino ad oggi, sempre sul web, erano circolati diversi nomi di possibili concorrenti per il Grande Fratello Vip 6, tra i quali anche Gabriel Garko, Anna Oxa e Martina Miliddi, ex allieva di Amici 20. Ma tutti e tre hanno smentito il pettegolezzo che li ha coinvolti. Nelle ultime ore, però, sul web è spuntato anche il nome di Justine Mattera: la biondissima attrice e showgirl potrebbe dunque essere una delle protagoniste del reality.

Justine Mattera, la sua seconda esperienza in un reality?

Per Justine sarebbe la seconda esperienza in un reality: nel 2006, infatti, l’ex moglie di Paolo Limiti aveva partecipato a “La Fattoria“, accaparrandosi il terzo posto sul podio. Certo è che, almeno al momento, Justine Mattera non ha né confermato, né smentito le voci che la vorrebbero come concorrente ufficiale del GF Vip 6, così come nessuna conferma è giunta dal conduttore Alfonso Signorini. Il nome della showgirl si aggiungerebbe così a quello di Miriana Trevisan che, sempre secondo alcune indiscrezioni circolate sul web, avrebbe avuto di recente un colloquio con la produzione del reality.

Justine Mattera, “Just me – Quante vite ci stanno in 50 anni“

Non solo: Justine ha deciso di festeggiare il traguardo dei suoi 50 anni (compiuti lo scorso 7 maggio) con un libro dal titolo “Just me – Quante vite ci stanno in 50 anni” (Cairo). Nella sua autobiografia la showgirl, oltre a parlare del suo passato, rivela anche un retroscena familiare di cui pochissimi erano al corrente: la grave malattia della sorella Jessica.

“A 13 anni mia sorella Jessica si è ammalata del linfoma di Hodgkin, erano gli anni 80 e c’era una bassa possibilità di sopravvivenza. Mia madre era sempre in biblioteca a studiare e alla fine ha trovato una cura sperimentale e mia sorella si è salvata. Grazie naturalmente alla ricerca”, ha raccontato l’attrice. “Non ho mai pensato che sarebbe morta. Era tosta, faceva le gare di nuoto e vinceva sempre. Ma per anni mi sono sentita un po’ da sola, abbandonata, perché giustamente i miei genitori stavano dietro a lei che stava male”.

In attesa di avere la conferma della partecipazione della bellissima Justine Mattera al GF Vip 6, le indiscrezioni parlano anche della possibile data di partenza del reality: Alfonso Signorini potrebbe tornare in tv il 13 settembre 2021 con gli appuntamenti in prima serata e con le dirette h24 su Mediaset Extra.

