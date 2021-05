Ariana Grande ha condiviso su Instagram diverse foto del giorno del suo matrimonio con Dalton Gomez

Le immagini della intima cerimonia tra la pop star e l'agente immobiliare di lusso

Ariana Grande aveva annunciato il suo fidanzamento con Dalton Gomez via social a dicembre 2020. La pop star aveva pubblicato una foto della coppia e del suo anello di diamanti e perle da 900mila euro con scritto “Per sempre e poi ancora”.

Poi, a distanza di soli 5 mesi, i due si sono sposati il 15 maggio in gran segreto nella lussuosa casa di Ariana a Montecito, nella contea di Santa Barbara, in California. Una cerimonia intima e privata con solo 20 invitati, familiari compresi.

Ariana Grande, l’abito e il primo bacio

Ora Ariana Grande ha condiviso con i follower tutte le foto di quel momento. Lei in abito da sposa bianco floreale in satin di seta con corpetto a cuore e una profonda scollatura posteriore, una creazione di Vera Wang, a cui Ariana ha abbinato il classico velo bianco che tutte le spose desiderano. A completare il look, platform close-toe in satin bianco Giuseppe Zanotti e orecchini di perle e diamanti Lorraine Schwartz. Poi le romantiche foto del primo bacio tra i novelli sposi, un momento unico e irripetibile, che Ariana ha voluto condividere con i fan e tutto il mondo. E infine lui, il fortunato Dalton Gomez, elegantissimo ed emozionato. A coronamento del momento magico, la location della cerimonia, la villa acquistata da Ariana nel giugno 2020 dalla conduttrice Ellen DeGeneres per un valore di 6,75 milioni di dollari (circa 5 milioni di euro).

