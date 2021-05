Angela Chianello da Instagram

Diventata simbolo dei no-covid, ha ricevuto la prima somministrazione e ha voluto condividerlo su Instagram

Angela Chianello da Mondello, conosciuta come Angela da Mondello, la signora ‘Non ce n’è Coviddi’ si è vaccinata. Lei, paladina e simbolo dei no-covid, ha ricevuto la prima somministrazione del vaccino e ha condiviso il momento con i follower su Instagram, dove conta più di 130 mila fan.

La casalinga palermitana, passata alle cronache la scorsa estate per la frase tormentone lanciata dalla spiaggia di Mondello ‘Non ce n’è Coviddi‘, ora non rinnega più la pandemia e corre a vaccinarsi.

Anzi, Angela da Mondello, si autocandida come testimonial della campagna vaccinale.

Angela da Mondello e il tormentone ‘Non ce ne Coviddi’

Angela da quell’estate è diventata un fenomeno mediatico grazie anche a un’intervista di Barbara d’Urso. Tutto è cominciato quando gli inviati della trasmissione hanno raggiunto le spiagge di Mondello per capire come si erano organizzati i siciliani durante le vacanze estive. Ad un certo punto, venne inquadrata proprio la signora Angela Chianello, che in quel momento stava trascorrendo qualche ora in spiaggia con la sua famiglia.

La signora, orgogliosa di essere davanti alla telecamera, ha salutato: “Buongiorno da Mondello. Oggi a mare”. La giornalista aveva chiesto il suo parere sul Coronavirus e la signora rispose con la ormai famosa frase “Non ce n’è Coviddi”. Con tre semplici frasi aveva conquistato i media e internet. Da quel momento Angela è sbocciata su tutti i social, da Instagram a Tik Tok.

Poi, nel tempo ha rivisto la sua posizione sulla pandemia : “Ho risposto alle domande dei giornalisti su cosa facessi a Mondello, sulle mascherine. Ho detto che non ce n’è Covid, ma non intendevo dire che il virus non esiste. Ho una bambina da tutelare”.

Angela da Mondello: Mi potete dire che sono incoerente, ma il Covid c’è

Già nel mese di ottobre Angela era tornata sui suoi passi e aveva fatto marcia indietro. Dai social la signora ‘Non ce n’è Coviddi‘ aveva invitato tutti a indossare la mascherina e rispettare il distanziamento: “Mi potete dire che sono incoerente, ma il Covid c’è – aveva detto – Pensiamo alla nostra salute e a tutto quanto. Io quella volta, scherzando, spontaneamente avevo detto che il Covid non c’è, ma ora siamo messi male”.

