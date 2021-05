Alex Belli e Delia Duran

L'attore e la modella venezuelana avrebbero ufficializzato la data delle nozze, è caccia all'invito

C’è la data del matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran. Da fonti più che attendibili, Lapresse.it ha appreso che l’attore e la modella venezuelana dovrebbero sposarsi il prossimo 26 giugno. In un romanticissimo post su Instagram, lo scorso 3 maggio l’attore di Parma aveva mostrato una foto con l’anello di fidanzamento e la promessa di matrimonio. I due, che hanno una relazione dal 2019, non hanno ancora rivelato il luogo delle nozze, ma chi è vicino a loro assicura che sono eccitatissimi all’idea di questo nuovo inizio.

Giorgio Armani potrebbe essere testimone

Subito è partita la caccia all’invito per assicurarsi un posto in prima fila in quello che si preannuncia come un evento che sa di romanticismo e rinascita, dopo i lunghissimi e tristi mesi di lockdown. La coppia di bellissimi è amata e conosciuta, e c’è chi sussurra che Giorgio Armani potrebbe essere presente alla cerimonia, addirittura al fianco dello sposo come testimone. Belli infatti è stato tra i modelli preferiti dal Re degli stilisti italiani.

Per Alex Belli è il secondo matrimonio

Per l’attore della soap ‘Centovetrine’, 38 anni, si tratta del secondo matrimonio dopo quello del 2013, quando sposò la modella slovacca Katarina Raniakova, da cui si separò ufficialmente nel 2017. I due si sono conosciuti sul set di ‘Furore – Capitolo secondo‘, mentre nella carriera di Delia, classe 1988, spicca anche la parte di Michela ne “L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo”, vestendo i panni di Michela.

