Selena Gomez

L'artista ha condiviso su Instagram un video di lei a 8 anni nel celebre pezzo 'Don't Go Knockin' on My Door'

Selena Gomez fa un viaggio nel passato e fruga nei suoi ricordi, quando da bambina nella sua cameretta, imitando i suoi idoli, cominciava a fare i primi passi che l’avrebbero portata al successo.

Così la cantante di ‘Same Old Love‘, oggi 28enne, è stata assalita dalla nostalgia e martedì scorso ha condiviso su Instagram un vecchio video di quando era ancora una bambina, in cui appare cantando ‘Don’t Go Knockin ‘on My Door‘, di Britney Spears, pezzo incluso nel suo album ‘Oops! … I Did It Again‘.

Un pezzo di storia che documenta il talento di Selena Gomez, che a soli 8 anni si immedesimava nella parte della pop star.

Dal video si intravede l’intraprendenza della piccola Selena, che oggi è tra le più grandi star dell’industria musicale.

“L’emozione era reale”, ha scritto in tono scherzoso l’artista nel post. Nel video, la piccola Selena appare su uno schermo con sfondo psichedelico e un look elegante. In poche ore il video ha registrato più di 18 milioni di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez)

Selena Gomez si esibirà alla finale di Champions League 2021

Da allora Selena Gomez di strada ne ha fatta. La ragazzina di Disney sabato 29 maggio sarà presente all’Estadio do Dragao Oporto, in Portogallo. Selena sarà protagonista della performance per la finale di Champions League il 29 maggio insieme a Khalid e Marshmello.

A invitare l’ex stellina Disney è stato proprio il dj Marshmello. Ad ufficializzare la notizia è stato lo stesso Marshmello – dj e producer di hit come ‘Alone’, ‘Stars’ e ‘Happier’ – postando un video sui suoi account social, nel quale estrae i nomi di Selena e Khalid da un’urna, proprio come avviene per selezionare le squadre che si scontreranno durante le partite di Champions League.

Il trio di artisti si esibirà in una speciale performance pochi minuti prima del calcio di inizio della partita Manchester City-Chelsea.

Il 3 maggio, Selena Gomez ha anche presentato il Vax Live, il concerto per riunire il mondo, con la partecipazione di Jennifer Lopez, Eddie Vedder dei Pearl Jam, i Foo Fighters, J Balvin e H.E.R. . Dal principe Harry a Sean Penn e Ben Affleck sono tante le star delle musica e del cinema che si sono riunite per The Concert To Reunite The World, L’evento di beneficenza che si è svolto a Los Angeles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata