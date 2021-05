Marilyn Manson

La notizia è stata diffusa dal Dipartimento di Polizia di Gilford sui social. Il cantante rischia una condanna di un anno di reclusione

La polizia del New Hampshire ha emesso un mandato di arresto per il cantante Brian Hugh Warner, meglio conosciuto come Marilyn Manson. Lo ha annunciato martedì scorso il dipartimento di polizia di Gilford (New Hampshire, Usa) in un post su Facebook.

La nota sui social della Polizia di Gilford:

“Il dipartimento di polizia di Gilford ha emesso un mandato d’arresto attivo per Brian Hugh Warner (alias: Marilyn Manson) per due capi di imputazione di reato di classe A Simple Assault (Aggressione Semplice) derivante da un incidente del 2019 alla Bank of New Hampshire Pavilion.

Le presunte aggressioni hanno coinvolto un operatore video. Il signor Warner, il suo agente e consulente legale erano a conoscenza del mandato da tempo e non è stato fatto alcuno sforzo da parte loro per far tornare il signor Warner nello stato di New Hampshire per rispondere alle accuse pendenti.

Il signor Warner si era esibito in un concerto presso la Bank of NH Pavilion il 18 agosto 2019, quando si sono verificate le presunte aggressioni. L’emissione di un mandato d’arresto non è una presunzione di colpevolezza.

Il video operatore era stato contrattualizzato da una società esterna con sede a NH per filmare il concerto e si trovava nell’area del palco quando si sono verificate le presunte aggressioni.

Un reato di Classe A in New Hampshire può comportare un’eventuale pena detentiva fino a un anno e una multa fino a 2.000,00 dollari. Le presunte aggressioni non sono di natura sessuale come è stato chiesto da diversi media, a causa di una serie di altre accuse mosse contro il sig. Warner”.

Diventa sempre più seria la vicenda che vede implicato il cantante americano. I suoi comportamenti controversi e le polemiche dovute ai suoi testi e video musicali, lo hanno portato ad avere grande impatto sul pubblico e l’immaginario collettivo.

Ma ora Marilyn Manson sembra essere proprio nei guai.

Marilyn Manson ricercato nello stato del New Hampshire

L’avvocato di Manson, Howard King, ha definito l’affermazione “ridicola”, ma ha anche detto che si sono impegnati a collaborare con le autorità.

E ha aggiunto: “Non è un segreto per chiunque abbia assistito a un concerto di Marilyn Manson. A lui piace essere provocatorio sul palco, soprattutto davanti a una telecamera”.

“Questa richiesta è stata perseguita dopo che abbiamo ricevuto una richiesta da un video operatore per oltre $ 35.000. Alla richiesta di prove di eventuali presunti danni, non abbiamo mai ricevuto una risposta”, ha dichiarato alla stampa americana il consulente legale di Marilyn Manson.

Marilyn Manson e le accuse di violenza sessuale

Negli anni, Manson è stato accusato di violenze sessuali da diverse donne, tra cui anche l’ex fidanzata Evan Rachel Wood e l’attrice Esmé Bianco.

Così nel mese di febbraio Manson ha risposto su Instagram alle accuse dell’ex fidanzata. “La mia arte e la mia vita sono state a lungo oggetto di controversia, ma queste recenti affermazioni su di me sono orribili distorsioni della realtà. Le mie relazioni intime sono sempre state del tutto consensuali con partner che la pensano allo stesso modo. Indipendentemente da come e perché altri stanno scegliendo di travisare il passato, questa è la verità”.

