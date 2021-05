L'ex top model non cuoce più alcun cibo da diversi anni e questo la aiuta a rimanere in forma

Ha compiuto 60 anni lo scorso primo dicembre, ma Carlo Alt è ancora una donna bellissima e affascinante, oltre a essere sempre in perfetta forma. In molti si chiedono come faccia l’ex modella a essere sempre al top, a dispetto dell’età. A quanto pare il segreto del suo fascino intramontabile è la cosiddetta alimentazione “raw”. L’attrice non usa, infatti, più il forno della sua cucina. L’elettrodomestico è diventato una dispensa, come lei stessa ha fatto vedere nel breve filmato condiviso sui social.



Anche il piano cottura è ormai diventato inutile, come pure tutte le pentole. Carol Alt ha fatto del crudismo, ovvero della consumazione di cibi assolutamente crudi, il suo manifesto. Ed è proprio in questo modo che ha scoperto l'elisir di eterna giovinezza. L'artista si è convertita da tempo a questo regime alimentare così particolare. "È merito della mia alimentazione", ha spiegato quando le hanno chiesto come faccia a essere sempre così giovane, "Quando ho superato i 30 anni ho cominciato a temere che la mia carriera sarebbe finita, che le ragazze più giovani e belle avrebbero preso il mio posto. Volevo rimanere in pista, così mi sono convertita al crudismo che mi mantiene in forma da un pezzo. Zero alcol, zero fumo e qualsiasi cibo cotto, al massimo un tè verde in acqua non bollita", ha confessato.

L’elisir di bellezza di Carol Alt

Il crudismo ha letteralmente trasformato Carol Alt, come ha spiegato lei stessa anche nei numerosi libri pubblicati in merito. Carol è autrice del best seller sulla dieta crudista ‘Eating in the Raw‘, pubblicato nel 2005. Il suo successivo ‘The Raw 50 (menus)’ è stato pubblicato nel 2007. Il suo terzo libro, ‘Easy Sexy Raw’ è uscito invece nel 2012. Infine, ‘A Healthy You’, pubblicato nel 2015, è basato sul suo show di Fox News con lo stesso nome.