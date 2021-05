Sanja Vučić, la cantante delle Hurricane innamorata di Damiano David

La cantante serba del trio delle Hurricane dichiara apertamente di avere un debole per il frontman dei Maneskin

Con la definitiva chiusura del caso sul presunto consumo di stupefacenti durante l’Eurovision Song Contest e il test antidroga negativo, Damiano David dei Måneskin sembra aver conquistato tutti.

A partire dalle colleghe. Infatti, il fascino da bello e dannato di Damiano non è passato inosservato all’Eurovision Song Contest 2021 di Rotterdam. Il frontman dei Måneskin ha fatto strage di cuori, in particolare di quello della bella e avvenente cantante serba Sanja Vučić della band delle Hurricane, che rappresentava la Serbia alla manifestazione europea.

“Quali sono le mie canzoni preferite di tutto l’Eurovision 2021? Ucraina ed Italia. Sono innamorata del cantante italiano, di Damiano”, ha dichiarato senza giri di parole la cantante della girlband durante la conferenza stampa.

A Sanja Vučić non mancano audacia e bellezza, così ha dichiarato apertamente di avere un debole per il cantante romano: “Da quando ho visto il video di ‘Zitti e Buoni’ mi sono innamorata di lui perché è cosi carismatico ed è un uomo davvero bello! Voglio dire, è platonica come cosa… ma sono single!”.

Sanja Vučić strappa un sì a Damiano David

A quel punto Sanja Vučić era lanciata e tra il serio e il faceto ha dichiarato: “Lui è così meraviglioso, in fondo vorrei sposarmi con lui. Però è troppo giovane, ha 6 anni meno di me”.

La cantante, però, è riuscita a strappare un sì alla promettente rockstar italiana, ovvero ha ottenuto una foto con il frontman dei Måneskin, che ha pubblicato nelle sue storie di Instagram.

Nella foto, Sanja Vučić, oltre al tag al profilo di Damiano, ha aggiunto la scritta ‘Next step’ con tanto di anello di fidanzamento.

Durante la finale, nel momento in cui è stata proclamata la vittoria dei Måneskin, Sanja Vučić e la sua band tutta al femminile sono corse ad abbracciare il gruppo romano per festeggiare con loro.

La bella serba forse non sa che Damiano David è da quattro anni fidanzato con la modella Giorgia Soleri (presentata ai follower sui social pochi giorni prima dell’inizio della manifestazione canora europea), che ha seguito passo dopo passo il trionfo del partner.

