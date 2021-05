Michael Douglas con Catherine Zeta-Jones

L'attore si è concesso un giorno di relax in Spagna con la figlia 18enne neo diplomata

Mentre sua moglie Catherine Zeta-Jones a Maiorca è impegnata in un nuovo progetto, Michael Douglas si gode la primavera spagnola in compagnia della loro giovane figlia Carys, fresca di diploma. La coppia si trova nella villa che l’attore ha acquistato anni fa e che ha ritirato dal mercato, dopo aver cercato di venderla nel 2014. Così, coccolato dal primo caldo, è uscito con la figlia 18enne per gustare un gelato.



Entrambi vestiti in modo casual, si sono fatti una passeggiata e poi sono passati in gelateria, come un papà e una figlia qualunque. Successivamente sono stati raggiunti da mamma Catherine, che non ha disdegnato un assaggio. Tutti sono apparsi di ottimo umore, anche grazie all'importante traguardo raggiunto da Carys nei giorni scorsi, che le è valso una piccola, meritata, vacanza, alla quale si è unito anche il fratello Dylan, 20 anni.

Michael Douglas papà amorevole

Michael Douglas ha acquistato la bellissima tenuta spagnola nel 1990 per 3,5 milioni di dollari, dopo aver visitato Maiorca ed essersene innamorato. I restauri, partiti nel 2014, sono costati altri 7 milioni di dollari. Così l’attore ha deciso di mettere in vendita la villa: “La mia vita ha preso un nuovo corso, e ora è il momento per me di lasciare che qualcun altro si goda il privilegio di questo posto”, aveva detto nell’occasione.

Tuttavia, nel maggio dello scorso anno la star ha deciso di ritirare la proprietà dal mercato e di riacquistare la quota della sua ex moglie Diandra Luker. L'obiettivo, adesso, è utilizzarla per rilassarsi insieme con la sua seconda consorte e i due figli. Carys Douglas si è diplomata solo qualche giorno fa, la famiglia ha festeggiato con una bella foto pubblicata sui social. Nell'immagine ci sono Micheal Douglas, Catherine Zeta-Jones, Carys e Dylan, che attualmente studia alla Brown University. "Congratulazioni a Carys e all'intera classe del 2021!", ha commentato l'attore. Che poi ha aggiunto: "Tua mamma e io siamo così orgogliosi di te. Ti amiamo così tanto e siamo così eccitati per il tuo futuro perché il meglio deve ancora venire".

