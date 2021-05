Lo chef si racconta, tra la televisione e la sua compagna Selvaggia Lucarelli: "Questo è il nostro piatto speciale"

Lorenzo Biagiarelli, chef nel programma “È sempre mezzogiorno” (condotto su Rai Uno da Antonella Clerici) nonché fidanzato di Selvaggia Lucarelli, ha svelato il piatto che prepara alla compagna per vivere insieme un ‘momento speciale‘. Esiste difatti una ricetta in grado di accogliere, conquistare e far innamorare sempre la giornalista, blogger, scrittrice e giudice di “Ballando con le stelle”.

“Quando lei torna dal lavoro, magari ha saltato il pranzo, arriva a casa la sera tardi”, racconta lo Chef in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, “in quel momento so che devo prepararle le polpette al sugo. Ho una ricetta straordinaria, le polpette al sugo fatte nella pentola a pressione, è il piatto del buon umore, necessario dopo una giornata dura e per il nostro momento speciale”.

Galeotta fu la cucina, dunque, grazie alla quale ha conquistato il palato della Lucarelli, con cui l’amore è fortissimo e duraturo nonostante i 16 anni di differenza d’età: “Cucino da quando sono bambino, la cucina mi ha insegnato la curiosità, l’idea del viaggio in cucina è sempre stato il filo conduttore dei miei viaggi anche con la mia compagna Selvaggia Lucarelli. Durante i passati confinamenti ho coltivato la memoria del mio palato, del mio olfatto, per ritornare a viaggiare attraverso la preparazione di ricette scoperte in luoghi lontani”.

Lorenzo Biagiarelli, esperienza televisiva e prodotti d’eccellenza

E l’esperienza televisiva con Antonella Clerici?: “Un’esperienza nuova, nella quale racconto storie attraverso prodotti d’eccellenza in cucina. Sto imparando una grammatica nuova, nella quale poter arrivare ad emozionare le persone che ci seguono. Lavorare con Antonella è meraviglioso, l’umanità che lei sa condividere a telecamere spente è cosa rara. Nella quotidianità Antonella è capace di farci lavorare sempre con un sorriso, con rispetto e serenità”.

Lorenzo Biagiarelli, nuovo libro all’orizzonte

E, sempre alla ricerca di novità e sorprese culinarie, Lorenzo Biagiarelli sta scrivendo un nuovo libro: “Il leitmotiv di questo libro è ‘le ricette non esistono‘ ovvero le ricette sono spesso totalmente arbitrarie. Credo che le ricette siano di chi le fa ed in questo senso ogni cuoco deve esprimere il suo approccio alla cucina. Questo libro racconta la vera cucina, in un certo senso dice quello che ogni cuoco non vorrebbe mai raccontare. Io racconto la cucina, che è senza regole. Non esistono leggi in cucina, attraverso la preparazione di un pasto possiamo raccontare chi siamo”.

