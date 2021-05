Kate Middleton

La duchessa di Cambridge si improvvisa DJ in Scozia ma con scarsi risultati

Kate Middleton Dj per un giorno, con quali risultati? Non buoni secondo suo marito, il principe William. In questi giorni i duchi di Cambridge sono impegnati in Scozia in un tour che li rivede nei luoghi dove si sono innamorati (si sono conosciuti 20 anni fa alla St. Andrews University): “Inutile dire che la città in cui incontri la tua futura moglie occupa un posto molto speciale nel tuo cuore“, ha affermato il principe.

I due ne hanno approfittato per visitare un’organizzazione benefica contro la tossicodipendenza e un centro di aggregazione per giovani, che ha lo scopo di ridurre il crimine, il bullismo e le violenze.

Durante il tour Kate Middleton, che non ha mai smesso di ricordare al mondo il suo essere “normale” nonostante il suo ruolo nella Royal Family, ha avuto l’occasione di cimentarsi in una nuova arte. Durante una visita all’Heavy Sound C.I.C, un istituto che utilizza la musica per aiutare i giovani a tornare a studiare, la duchessa ha tentato di realizzare una base musicale in compagnia di un esperto. Il risultato, però, non è stato dei migliori, tanto da lasciare incredulo suo marito, che non è riuscito a trattenere le risate.

Kate Middleton: “Ho registrato una canzone terribile, cancellala!”

Nel video pubblicato sui profili social della coppia, infatti, si sente la melodia composta dalla duchessa e il principe William che appare disperato: “Vi prego – dice con tono scherzoso – spegnete tutto, mi stanno facendo male alle orecchie“. Dal canto suo Kate Middleton, leggermente imbarazzata, si è scusata con un sorriso con il DJ presente: “Scusa se ho lasciato una canzone così terribile, cancellala, cancellala!“.

Dopo le risate, il duca di Cambridge ha raccontato il suo profondo legame con la Scozia e come sia stata la fonte dei suoi “ricordi più tristi“: si trovava infatti proprio a Balmoral quando ricevette la notizia della morte della madre, Lady Diana, nel 1997.

