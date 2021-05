Carolina Marconi

L'ex gieffina, legata da anni all'ex calciatore Alessandro Tulli, ha condiviso su Instagram paure e angosce

Carolina Marconi, ex gieffina e fidanzata da anni con l’ex calciatore Alessandro Tulli, ha raccontato sui social il dramma della malattia.

La bellissima protagonista del Grande Fratello 4 nel mese di marzo aveva scoperto di avere un tumore al seno. Uno shock, che la showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana ha condiviso con i propri follower su Instagram.

“Mi sentivo finita come donna, distrutta, mi mancava l’aria, ero persa. Il 6 aprile è stato il giorno dell’intervento, durato 8 ore: asportazione della mammella e ricostruzione del seno. Prima di iniziare ho preso il cellulare e ho scritto ‘ti amo’ a tutte le persone a cui voglio bene”, ha scritto Carolina Marconi ricordando quei terribili momenti.

E da vera guerriera Carolina ha annunciato: “E ora un nuovo step da affrontare, la chemio che durerà sei mesi”, e che lei affronterà con coraggio e tenacia, “Combatterò e tornerò a sorridere come sempre”.

Carolina Marconi, la chemio e le paure

Carolina, 43 anni appena compiuti, pur essendo consapevole delle conseguenze che la chemioterapia avrà sul suo corpo e sulla sua mente, non ha esitato a raccontare le sue fragilità nell’affrontare un momento così duro. “Ho un po’ di ansia, ma sono fortunata perché ci sono tante persone che mi sono vicine e non mi fanno sentire sola. Non vi nascondo che un po’ rosico perché mi cadranno i capelli con la chemio, li ho sempre portati lunghi ma non è un problema, cresceranno”. E così Carolina prova a reagire senza farsi abbattere dalla malattia:



“Dicono che dopo la chemio ti crescono mossi, cavolo io ce li ho lisci, vabbè vorrà dire che non userò più la piastra per farmi mossa (per me è fondamentale vedere sempre il lato positivo di tutto), mi divertirò a cambiare i look con le parrucche in questi mesi e, se volete, ci terremo compagnia, così mi potrete dire quale preferite: corta? Con la frangia? Perché no, anche bionda? Rossa? di tutti colori… sicuramente perderò anche le mie ciglia ma non è un problema ci sono sempre le ciglia finte che posso sempre incollare”.

Carolina Marconi, la fidanzata di Alessandro Tulli

Dal 2014 Carolina Marconi è legata sentimentalmente ad Alessandro Tulli, ex giocatore della Roma. Un amore sbocciato e cresciuto nel tempo, diventato sempre più solido e basato su una forte complicità. In passato Carolina Marconi è stata fidanzata col deejay Tommy Vee, conosciuto nella Casa del Grande Fratello. Dopo l’esperienza nel mondo dello spettacolo, Carolina ha deciso di abbandonare lustrini e paillettes per dedicarsi alla moda, così ha aperto a Roma un negozio d’abbigliamento.

