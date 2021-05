Annalisa Minetti

La cantante usa speciali occhiali che la aiutano grazie all'intelligenza artificiale

Finalmente riesce a leggere e a vedere i volti delle persone. Per Annalisa Minetti è cominciata una nuova vita, grazie agli occhiali per non vedenti che, con il supporto dell’intelligenza artificiale e di una speciale videocamera, traducono in parole ciò che la circonda. La cantante ipovedente ha raccontato la sua esperienza durante l’ultima puntata di ‘Domenica Live’: “Riesco a leggere e vedere volti”, ha detto.



Annalisa Minetti ha perso la vista quando aveva solo 20 anni a causa di una malattia ereditaria: la retinite pigmentosa. Adesso ha 44 anni e finalmente può sperare in una maggiore autonomia. "Per voi molte cose sono scontate, ma non lo erano per me. L'idea di prendere un libro e leggere effettivamente una favola, non inventarla ai miei figli, è una grande ricchezza che prima non avevo e adesso ho", ha spiegato l'artista a Barbara D'Urso.

Annalisa Minetti sfida i suoi limiti

Finalmente la cantante ha la grande opportunità di recuperare parte della vista, usando questa nuova tecnologia. Si tratta degli occhiali OrCam, che permettono di sentire con le orecchie quello che non si può più vedere con gli occhi. Ha proseguito Annalisa Minetti: “Il giudizio della gente c’è sempre. Delle volte, anche se queste informazioni possono essere utili alla comunità, anche quelli che come me hanno questa deprivazione sensoriale, non si fidano di questa tecnologia. Mi è stato detto che strumentalizzo il mio problema per andare in televisione, ma credo che questo sia minimizzare l’informazione e togliere fiducia a me, che invece mi batto tanto affinché tutti possano sapere, perché chi sa, può vedere. Questo discorso lo faccio sempre con grande umiltà”.

Prima ha coronato il sogno di diventare cantante, poi si è affermata anche come atleta paralimpica. Senza rinunciare all'amore per la sua famiglia. L'artista è mamma di Elena, nata il 29 marzo 2018 dall'unione con l'attuale marito Michele Panzarino, e di Fabio, 12 anni, avuto dall'ex compagno Gennaro Esposito. Adesso a lei la vita potrà donare altre gioie, come quella di poter condividere le immagini. In tutti questi anni Annalisa Minetti non si è mai arresa.

