Grazie ai suoi oltre 5 milioni di follower su Instagram, Alessia Marcuzzi non è più solo una conduttrice di successo, ma anche un’influencer. Eppure, nonostante la sua bellezza e il successo, non si sente mai completamente sicura di sé. “Sono fragile, insicura e bambinona”, ha ammesso lei stessa durante una recente intervista. La padrona di casa delle ‘Iene’ ha raccontato qualche nuovo particolare del suo carattere solare ed esuberante, spiegando in che modo la pandemia l’abbia cambiata.



“Sono veramente felice e meno insicura di quello che sono sempre stata”, ha detto Alessia Marcuzzi. “Anche se hai tanti follower e sei apprezzata sui social non vuol dire che non puoi essere insicura nella vita. Mi chiedevo sempre: Avrò fatto bene o avrò fatto male? Chi mi conosce sa che non sono esattamente l’immagine della donna tutta d’un pezzo, sono fragile e un po’ bambinona anche ora che ho quasi 50 anni”. Qualcosa però nell’ultimo, difficile periodo, è cambiato: “Sono sempre stata una che dice una cosa e poi ci ripensa. Ho capito che se pure ho detto delle cose che non volevo dire, tutto passa. Mi sono perdonata e ho perdonato anche gli altri, quelli che mi hanno detto moltissime cattiverie”, ha ammesso. “Sono veramente felice e meno insicura di quello che sono sempre stata”, ha detto“Anche se hai tanti follower e sei apprezzata sui social non vuol dire che non puoi essere insicura nella vita. Mi chiedevo sempre: Avrò fatto bene o avrò fatto male?”. Qualcosa però nell’ultimo, difficile periodo, è cambiato: “Sono sempre stata una che dice una cosa e poi ci ripensa. Ho capito che se pure ho detto delle cose che non volevo dire, tutto passa. Mi sono perdonata e ho, quelli che mi hanno detto moltissime cattiverie”, ha ammesso.

Insomma, Alessia Marcuzzi è diventata più forte: “Quando sei un personaggio pubblico te ne dicono tante. Ora non mi fa più male, tutto passa. Ho tanti fan carini e tantissime persone che mi vogliono bene. A volte, invece, ci attacchiamo all’unico commento negativo, come per esempio sei brutta o fai schifo, mentre quelli che scrivono ti voglio bene li diamo per scontati. Durante la pandemia ho fatto un bilancio della mia vita e ho pensato a quelle che sono le mie priorità”, ha aggiunto, “per esempio essere vaccinata”. E poi: “Partire e raggiungere mio figlio Tommaso a Londra, non lo vedo da mesi. Terzo: ripartire e far ripartire tutto”.

Nel frattempo, con la stagione televisiva ormai in chiusura, Alessia Marcuzzi programma le vacanze con la sua famiglia e si concentra sui nuovi progetti. Per tornare come sempre protagonista anche il prossimo autunno.

