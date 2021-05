Il Principe Harry

In una recente intervista il Duca di Sussex ha lanciato nuove accuse contro la sua famiglia

Nuove pesanti accuse del Principe Harry nei confronti della sua famiglia, prontamente respinte al mittente. Il secondogenito di Carlo e Diana questa volta ha puntato il dito contro suo padre, spiegando a tutto il mondo di non aver mai avuto il piacere di fare un giro in bici con lui quando era un bambino. Una cosa, questa, che ha contribuito a rendere la sua infanzia meno serena. Da parte loro, i Windsor hanno immediatamente diffuso alcune foto nelle quali Carlo è proprio in bicicletta, insieme con Harry e William. Insomma, la guerra in famiglia continua a colpi di accuse e smentite.

Il particolare è emerso durante una recente intervista. Harry è poi tornato sulla sua nuova vita a Los Angeles: “È bello avere uno spazio all’aperto dove posso fare passeggiate con Archie e con i miei cani”, ha confessato Harry, “tutte queste cose sono meravigliose. Per me il momento più bello è quando posso portare mio figlio a fare un giro in bicicletta, cosa che non ho mai fatto con mio padre quando ero bambino”.

Il principe Harry papà felice

La Casa Reale britannica ha incassato le accuse, ma le ha immediatamente smentite, pubblicando diversi scatti che immortalano Carlo intento a portare i suoi due figli in bicicletta. In una foto, scattata a Sandringham nel 1990, il secondogenito è seduto sul retro della bicicletta del padre, con suo fratello William che pedala accanto a loro. In un’altra, in bianco e nero, Carlo traina il figlio con un carrello attaccato al retro della sua bicicletta, vicino al castello di Balmoral.

Insomma, una riconciliazione fra Harry e la sua famiglia sembra sempre più lontana, anche se lo stesso Duca di Sussex ha detto recentemente di sperarci molto. “Mi piace pensare che siamo stati in grado di dire la verità nel modo più compassionevole possibile, lasciando così un’apertura per la riconciliazione e la guarigione con la mia famiglia”, ha detto Harry riferendosi alla contestata intervista concessa a Oprah Winfrey. Per adesso, la guerra dei Windsor continua a distanza.

