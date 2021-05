Michelle Hunziker

La conduttrice si è concessa un weekend in Franciacorta con la figlia avuta da Eros Ramazzotti

Piccola vacanza fra mamma e figlia per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. La conduttrice e la sua primogenita hanno deciso di passare insieme un weekend, lontane da tutto il resto. Per farlo hanno scelto la Franciacorta, tra il bresciano e il Lago d’Iseo, dove si sono rilassate immerse nella natura e fra le coccole del resort che le ha ospitate: un vecchio monastero ristrutturato, in cima a una collina, con piscina e spa.

Michelle Hunziker e la figlia che ha avuto con Eros Ramazzotti hanno raccontato la loro piccola fuga dalla città con alcune foto postate sui loro account Instagram. “Weekend mamma e Auri”, si legge nel post, “siamo state davvero bene. Bastano pochi istanti vissuti con intensità nel luogo giusto, con le persone meravigliose attorno, com’è capitato a noi in questi giorni. E magicamente tutto è perfetto“. Il posto nel quale si sono rifugiate è davvero magico, “un carosello di pura bellezza”, come ha commentato Aurora Ramazzotti, al settimo cielo per aver passato queste due giornate intere sola con la mamma.

Michelle Hunziker in relax

Le due donne sono state immortalate sorridenti, con la cuffia in testa o gli abiti da yoga. Intorno a loro solo i panorami verdi del Bresciano. “La magia della Franciacorta”, ha scritto ancora Aurora, pubblicando altre foto rispetto a quelle scelte dalla madre per raccontare l’esclusività del rapporto con la sua popolarissima mamma. Un rapporto che qualche volta le due amano vivere da sole, lontane anche dalle piccole Sole e Celeste, le bimbe che Michelle Hunziker ha avuto dal marito Tomaso Trussardi.

Nella due giorni a contatto con la natura, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno assaggiato il miele delle api della zona. Inoltre, si sono godute un paio di ore di relax nel lussuoso resort in cui alloggiavano. Infine, trovandosi in Franciacorta, non hanno potuto fare a meno di degustare il vino tipico di quella zona. Alla fine della vacanza, mamma e figlia sono tornate ai loro impegni personali e professionali, ma si sono ripromesse di ripetere presto questa esperienza.

