elliot page

L'attore transgender, che nei mesi scorsi si è sottoposto a un intervento di rimozione al seno, mostra orgoglioso il “nuovo” torace in uno scatto social

L’attore transgender Elliot Page, che nei mesi scorsi si è sottoposto a un intervento di rimozione al seno, ha postato su Instagram la sua “prima foto in pantaloncini da bagno”. Uno scatto in cui il trentaquattrenne, tutto sorridente, mostra con orgoglio il suo nuovo torace. D’altronde, per la star del film Juno e della serie Umbrella Academy l’asportazione del seno è coincisa con una vera rinascita: “Posso toccare il mio torace e sentirmi finalmente a mio agio nel mio corpo”, aveva rivelato qualche settimana fa, trattenendo a fatica “le lacrime di gioia”, a Oprah Winfrey.

L’attore, nato come Ellen Page, sapeva di essere un maschio «fin da bambino»: “Non riuscivo a capire quando mi dicevano: No, non sei un maschio, e non potrai esserlo quando sarai più grande”.

Elliot Page sapeva di essere un maschio “fin da bambino”

Durante l’adolescenza, poi, “non riuscivo neanche a guardarmi allo specchio”. Nel 2014, ancora nei panni di Ellen, fece il suo primo coming out: “Sono gay”. Ma “la sensazione di disagio che provavo per il mio corpo non svaniva mai”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @elliotpage

Dopo il coming out del 2020 – “Adoro il fatto di essere trans”, scrisse su Twitter – Elliot, che ha alle spalle un divorzio dalla ballerina Emma Portner, ha iniziato il suo percorso di transizione da donna a uomo. E il momento più bello, come ha rivelato a Oprah Winfrey, è stato proprio l’intervento per la rimozione del seno a cui si è sottoposto nei mesi scorsi. Ora quando esce dalla doccia e si guarda allo specchio non è più “sopraffatto dal panico”. E può mostrare al mondo, orgoglioso, le foto con i “primi pantaloncini da bagno” della sua vita.

Chloe Facchini, lo chef diventato donna

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata