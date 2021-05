Bianca Guaccero

La conduttrice manda gli auguri di compleanno al calciatore, suo compagno dal 1996 al 2001

Bianca Guaccero e Nicola Ventola hanno vissuto una bellissima storia d’amore, dal 1996 al 2001.

L’ex calciatore e la conduttrice di ‘Detto Fatto’ sono stati fidanzati per 5 lunghi anni.

Il loro amore sboccia nel 1996 quando sono ancora giovanissimi e termina poi nel 2001. Bianca Guaccero, ai tempi, aveva solo 18 anni e stava muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nicola Ventola era stato appena acquistato dall’Inter. Una storia intensa, travolgente, che a un certo punto si è spenta. Così l’amore è finito, ma tra i due, entrambi pugliesi, sono rimasti l’affetto e la stima.

Un bel rapporto, che negli anni ha continuato a mantenersi vivo. Un legame fatto di messaggi, telefonate e ricorrenze. Una condivisione continua e uno scambio di affetto che ogni giorno viene rinnovato, nonostante il tempo e le relazioni successive di Bianca con il regista Dario Acocella, ora ex marito e padre della figlia Alice nata nel 2014 (matrimonio poi concluso tre anni dopo). Nicola, invece, si è spostato la modella svizzera con Kartika Luyet, dalla quale ha avuto un figlio di nome Kelian.

Così, a confermare l’amicizia e l’affetto, Bianca nel giorno del compleanno dell’ex compagno Nicola Ventola, 43 anni il 24 maggio, ha mandato un augurio affettuoso e sincero su Instagram: “Auguri zio palla, ti vogliamo bene”. A corredo del post una loro vecchia foto che li ritrae in un momento speciale della loro vita. “Grazie Bià”, ha risposto Nicola.

Bianca Guaccero, una donna gelosa

Nicola Ventola non ha solo ringraziato Bianca sui social. Durante la diretta televisiva di ‘Detto Fatto’, a sorpresa, ha chiamato al telefono l’ex fidanzata, ora amica, per stuzzicarla un po’. Scherzosamente Nicola ha ripescato ricordi del passato, quelli che rimangono per sempre nella mente e nel cuore.

Così Nicola ha ricordato di come fosse gelosa la sua ex fidanzata Bianca: “È speciale, lo sarà sempre… Era molto gelosa, una volta è partito un bicchiere di vino rosso sulla mia camicia bianca. Non ricordo perché…”.

Prontamente la conduttrice di ‘Detto Fatto’ ha rinfrescato la memoria di Nicola rispondendo: “Arrivò sul suo cellulare un messaggio di un’altra donna…”.

