Ben Affleck e Jennifer Lopez

Dopo la fuga romantica in Montana, la coppia sembra tornata a vecchi tempi. Scintille e passione sotto il cielo della Florida

Dalla montagna al mare. La coppia più amata di Hollywood torna a far parlare di sé. Dopo la fuga romantica in Montana, Ben Affleck e Jennifer Lopez si spostano a Miami. La coppia sembra tornata ai vecchi tempi: i Bennifer, come viene chiamata la coppia, si sono davvero ritrovati dopo quasi 17 anni.

Dopo aver ricevuto la benedizione dell’amico Matt Damon, Ben Affleck e Jennifer Lopez ci riprovano. L’amore tra le due star, che ultimamente sta tenendo con il fiato sospeso i fan, sembra essersi riacceso.

“Spero sia vero. Voglio bene a entrambi, sarebbe fantastico”, aveva dichiarato Damon intervenendo al programma TV Today. Un augurio che giorno per giorno sembra si stia avverando. Il ritorno di fiamma tra i due ormai è cosa certa.

Secondo i ben informati dall’altra parte dell’oceano, Ben Affleck , 48 anni, e Jennifer Lopez, 51 anni, non hanno mai smesso di sentirsi, anche quando la loro relazione si interruppe.

Anche se lui, per via del lavoro, vive stabilmente in California mentre lei trascorre molto tempo in Florida, gli amanti riescono a ritagliarsi dei momenti da condividere. Così il weekend scorso, il 22 maggio, Ben ha preso un aereo ed è volato da lei.

La coppia più ricercata d’America è stata così fotografata in un villa di Miami. I due, ormai rodati agli appostamenti dei fotografi, si sono lasciati immortalare, ma sempre a distanza. Lui al balcone, mentre fuma una sigaretta, lei, raggiante, bellissima e senza trucco. Sempre sorridenti e complici. Follemente innamorati.

Le due celebrities erano già state pizzicate per la prima volta fuori dalla villa di lei a Los Angeles alla fine di aprile, dopo la separazione della cantante dall’ex campione di baseball Alex Rodriguez, 45 anni.

Ben Affleck e Jennifer Lopez di nuovo insieme dopo 17 anni

Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono incontrati sul set di un film nel 2002 e sono diventati rapidamente una delle coppie più discusse a Hollywood. Nel 2001 Ben aveva chiesto la mano di lei con un anello da 1,2 milioni di dollari, poi qualcosa si ruppe. Nel settembre dell’anno successivo, i Bennifer annunciavano che la data del loro imminente matrimonio sarebbe stata riprogrammata “a causa dell’eccessiva attenzione dei media”. Quattro mesi dopo, tuttavia, Jen e Ben annunciavano ufficialmente la fine della loro storia d’amore.

Ora, diciassette anni dopo, arriva la svolta, che nessuno poteva immaginare. Ben e Jennifer sono tornati insieme e sembrano follemente innamorati.

