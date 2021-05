Tommaso Zorzi

I fan gli contestano la frequentazione con il 19enne Tommaso Stanzani, ma lui risponde a tono

Solo pochi giorni fa Tommaso Zorzi era stato paparazzato in compagnia di Tommaso Stanzani. L’immagine però non è piaciuta ad alcuni fan, che hanno criticato Zorzi per essere in compagnia di un 19enne. Tommaso ha risposto per le rime: “Quando le frequentazioni potranno essere programmate al computer ti faccio uno squillo”. Poi nelle sue Instagram Stories è arrivato un altro messaggio con cui Zorzi ha chiesto che sia rispettata la sua privacy.

Tutto è nato da alcune foto pubblicate dalla stampa, nelle quali l’opinionista dell’Iisola dei famosi è stato beccato per strada, nel centro di Milano, con il giovane ballerino dell’ultima edizione di ‘Amici’.

Nelle immagini i due passeggiano mano nella mano, si abbracciano e si scambiano qualche effusione. Immediatamente si è fatta largo la voce che fra i due possa esserci del tenero. Zorzi ha 26 anni, Stanzani ne ha 19. E da questo è nata la polemica social.

Tommaso Zorzi zittisce tutti

Un follower di Tommaso Zorzi ha commentato: “Tu puoi fare il quello che ti pare però non ti lamentare se qualcuno inizia a pensare che non sei coerente se fino a due mesi fa dicevi che mai con uno di 19 anni, che volevi un uomo maturo e poi esci sui giornali con uno che sembra tuo fratello”. La replica di Tommaso Zorzi non si è fatta attendere. L’opinionista ha chiarito: “Capisco che l’interesse nei confronti delle storie sentimentali sia alto, ma arrivare a disseminare odio verso le mie frequentazioni, vere o presunte, è inaccettabile. Vivere il proprio privato esente dallo scrutinio pubblico credo che sia un diritto di tutti. Se non riesci a gioire della felicità altrui, taci”.

Da parte sua, Tommaso Stanzani per adesso sarebbe concentrato solo sulla danza. “Questo è stato il mio inizio. ‘Amici’ mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di vista professionale sia umano. Mi sto riprendendo dalle emozioni provate per l’eliminazione, ma ora sono felicissimo. L’eliminazione è stata inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare”, ha confessato a ‘Verissimo’ qualche settimana fa.

