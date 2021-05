Rihanna

Il rapper americano ha ufficializzato in un'intervista la relazione con la cantante

Rihanna e ASAP Rocky sono davvero fidanzati. La voce girava da tempo, ma ora c’è la conferma ufficiale del rapper americano, che intervistato da ‘GQ Usa’ ha ammesso: “Rihanna è l’amore della mia vita, è la mia signora”. I due sono amici dal 2013, ma nel gennaio 2020, quando lei è tornata single dopo la rottura con il miliardario Hassan Jameel, il gossip ha iniziato a speculare sul fatto che l’amicizia tra “Riri” e ASAP (nome d’arte di Rakim Athelaston Mayers) si fosse trasformata in qualcosa di più.

Le voci sono diventate più insistenti lo scorso Natale, quando Rakim e Rihanna, partiti insieme per le Barbardos, sono stati paparazzati durante cene e passeggiate romantiche.

Ora l’amore è ufficiale, ma a unirli non c’è solo quello. Lei, nel 2013, è stata la protagonista del video di una canzone di lui, ‘Fashion Killa’ e lo scorso luglio Rihanna ha voluto il rapper come testimonial della sua campagna Fenty Skin: “La cosa più difficile del lavorare insieme è non scherzare e ridere tutto il tempo”, ha detto ASAP.

Il rapper non ha voluto svelare dettagli sulla sua relazione con la cantante, ma forse i due non escludono di allargare la famiglia. Quando gli è stato chiesto come si vedrebbe nel ruolo di padre, Asap ha infatti risposto: “Se è il mio destino, assolutamente. Penso che sarei un papà incredibile ed eccezionale”.

Rihanna da parte sua ha sempre detto che vuole “tre o quattro figli, anche a costo di diventare mamma da sola”. Ora che al suo fianco c’è ASAP, quel sogno potrebbe riuscire a realizzarlo in coppia.

