I reali hanno approfittato di un viaggio ufficiale in Scozia per rivedere la St. Andrew University, testimone del loro primo bacio

L’amore tra William d’Inghilterra e Kate Middleton, che lo scorso aprile hanno festeggiato dieci anni di matrimonio, sbocciò nel 2002 alla St. Andrew University, in Scozia, dove studiavano entrambi Storia dell’Arte. A venti anni dal primo bacio, i duchi di Cambridge, durante un viaggio ufficiale in Scozia, sono voluti tornare nel luogo che fu galeotto.

Kate Middleton e quella sfilata che impressionò William

William e Kate hanno incontrato gli studenti della St. Andrew per parlare di come abbiano affrontato il difficile periodo della pandemia. Ma il loro pensiero deve essere inevitabilmente tornato a i tempi in cui gli studenti erano loro. Leggenda vuole che Kate avesse scelto quell’università proprio per conoscere il principe.

Certo è che tra i due nacque da subito una bella amicizia. La svolta arrivò nel gennaio 2002, quando la Middleton sfilò in lingerie per beneficenza: “Wow, Kate è hot!”, esclamò sorpreso il principe. Quella sera si scambiarono il primo bacio.

Il resto è storia. Oggi Kate e William, genitori di tre bambini, George, Charlotte e Louis, sono tra le coppie reali più affiatate e invidiate.

