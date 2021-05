giorgia palmas e filippo magnini sposi

La showgirl ha rivelato che dopo il matrimonio celebrato lo scorso 12 maggio lei e il marito erano troppo stanchi per concedersi una notte piccante

Dopo aver rinviato le nozze per ben tre volte (causa Covid), Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono finalmente detti “sì” con rito civile a Milano, a Palazzo Reale, lo scorso 12 maggio. Dopo la cerimonia con un numero ristretto di invitati (“le nostre famiglie e i testimoni, quindici in tutto”), gli sposi sono andati “in Duomo, dove tre anni fa ci siamo scambiati il primo bacio. Abbiamo fatto qualche foto e abbiamo chiuso il cerchio lì, dove tutto è iniziato”.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini rinnoveranno i voti, a fine pandemia, con rito religioso

Dopo il rito civile nessuna festa per Filippo Magnini e Giorgia Palmas, genitori della piccola Mia. Un brindisi veloce con i pochi presenti al matrimonio e nulla più.

I coniugi Magnini, però, hanno tutta l’intenzione di rinnovare il loro voto d’amore con il rito religioso: “Quando la situazione Covid sarà sotto controllo, quando per tutti ci sarà di nuovo la serenità, ci diremo sì davanti a Dio e festeggiare avrà un sapore autentico per tutti”.

Ma come è andata la prima notte di nozze? “Come nei più grandi film, è stata pazzesca: ovvero abbiamo dormito con Mia in mezzo a noi”, ha raccontato divertita Giorgia. “Eravamo distrutti nonostante non avessimo fatto il party. Eravamo veramente felici, ma stanchissimi”.

