Il cantautore britannico ha postato una rarissima foto dell'interno della sua tenuta di campagna

Ed Sheeran è il cantante più ricco del Regno Unito. E grazie alla sua fortuna ha acquistato una tenuta da 3,7 milioni di sterline nell’East Suffolk, soprannominata “Sheeranville”. Per la prima volta l’artista ha postato alcune rarissime immagini della sua abitazione. Che però non è l’unica. Sembra infatti che Sheeran 30enne possieda almeno altre 27 proprietà a Londra, come parte del suo patrimonio stimato in 57 milioni di sterline.

Per una volta, Ed Sheeran ha condiviso con i suoi follower alcune foto inedite. Come quella nella quale, dentro casa sua, è seduto accanto a un gigantesco Pokémon. Sullo sfondo, è possibile scorgere l’illustrazione di una mappa da 350 sterline che recita: “Suffolk è sempre una buona idea”. La stanza ha le pareti bianche, il battiscopa di legno, un soffice tappeto beige e una libreria bianca.

Ed Sheeran ama la campagna

Nonostante Ed Sheeran possieda decine di case nel cuore di Londra, ama trascorrere la maggior parte del suo tempo in questa tenuta, in compagnia di sua moglie Cherry Seaborn, della piccola Lyra, 9 mesi, e dei due gatti Calippo e Dorito. All’interno della magione ci sono anche un pub, uno studio di registrazione, una casa sull’albero, una piscina, una sala da musica sotterranea e un vero e proprio cinema.

La tenuta è stata progressivamente ampliata nel corso degli ultimi 5 anni, mentre lo scorso ottobre Ed Sheeran ha migliorato ulteriormente il grande giardino, piantando decine di nuovi alberi. “Ha speso decine di migliaia di sterline per il progetto, coinvolgendo anche Cherry che attualmente è impegnata nella riforestazione della proprietà e nella sua sostenibilità”, ha detto una fonte vicina alla coppia. “Adesso c’è anche un enorme campo, con un laghetto naturale, che nei prossimi anni diventerà un fitto bosco”, ha proseguito. L’obiettivo è ridurre l’impronta di carbonio di tutta la famiglia.

La costruzione di questa oasi non è stata priva di polemiche. Negli anni scorsi Ed Sheeran ha avuto qualche problema con i suoi vicini, cosa che di fatto gli hanno impedito di estendere una parte del giardino vincendo una causa civile.

