Diletta Leotta e Can Yaman

L'attore e la conduttrice, dati nei giorni scorsi per “scoppiati”, sono tornati a mostrarsi insieme su Instagram

Voci di crisi, addio. Tra Diletta Leotta e Can Yaman è ancora amore. I due sono ricomparsi assieme sui social con un video, postato sulle Instagram Stories di lei, che racconta tutto meno che la rottura sulla quale il gossip speculava nei giorni scorsi. Nel filmato la conduttrice di Dazn viene sorpresa dall’attore turco, che d’improvviso irrompe nella sua inquadratura per rubarle un bacio.

Diletta Leotta e Can Yaman, un amore nato sotto l’albero

Can e Diletta (che ha alle spalle una storia con il pugile Daniele Scardina) si frequentano dallo scorso dicembre. E dalle foto che postavano sui social fino allo scorso aprile sembravano innamoratissimi. Poi, però, più nulla: zero immagini di coppia. I soliti bene informati non avevano dubbi: l’amore era già arrivato al capolinea. Perché lei si era stufata.

La goccia che aveva fatto traboccare il vaso (sempre secondo il gossip): Can aveva invitato Diletta in Turchia, per farla conoscere ai suoi amici e parenti. Impazzito d’amore, aveva pure affittato uno yacht per portarla in crociera sul Bosforo. Ma niente, all’ultimo la Leotta aveva detto “no grazie” ed era rimasta a casa.

Vero? Falso? Chissà. Una cosa è certa: se pure crisi c’è stata, Diletta e Can l’hanno superata.

