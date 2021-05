Naomi Campbell

La top model ha voluto rendere omaggio ai follower che le sono stati vicini nei giorni più belli

Pochi giorni fa è diventata mamma, a 50 anni. Adesso Naomi Campbell ha deciso di ringraziare tutti i fan che le sono stati vicini in questo momento così speciale. Poco dopo aver condiviso una foto dei piedini della sua bambina, la top model ha detto ai follower di essere stata ”onorata” di questa maternità e di essere pronta a crescere sua figlia insieme con il compagno americano, la cui identità al momento è sconosciuta.

Secondo fonti vicine alla top model britannica, sembra che Naomi Campbell abbia fatto ricorso alla maternità surrogata. Solo poche settimane prima della nascita della sua bambina era infatti stata paparazzata per le strade di New York, dove adesso vive, senza il pancione.

Proprio per ringraziare i suoi fan, Naomi Campbell ha scritto: “Ciao miei cari, grazie mille per gli auguri sia per il mio compleanno sia per questo nuovo capitolo della mia vita. Sono onorata”. Il riferimento è, naturalmente, alla nascita della sua piccolina. Del resto, in seguito a questo evento l’icona della moda internazionale era stata letteralmente inondata di messaggi pieni di gioia e amore.

Naomi Campbell si prende una pausa

A quanto sembra, Naomi Campbell ha un nuovo fidanzato. Nessuno sa il suo nome. Di certo è americano ed è pronto a crescere la bimba con la super top model. Fonti vicine a Naomi hanno assicurato che lei stia benissimo e finalmente si trovi nel momento perfetto della sua vita per diventare genitore. “Si è davvero addolcita, sta attraversando un momento fantastico”, hanno assicurato alla stampa britannica i suoi amici più cari.

“Da quando vive negli Stati Uniti con il suo nuovo fidanzato è davvero felice”, hanno aggiunto. “Durante il lockdown Naomi ha avuto l’opportunità di fermarsi e di rimettere a posto le priorità, così si è resa conto di essere pronta per una famiglia”. La conferma arriva da una decisione presa di recente dalla stessa Naomi. Sembra che la top abbia detto ai suoi collaboratori di non voler lavorare durante i fine settimana. La sua bambina ormai è più importante della carriera.

