Il neo arrivato Azel è il primo figlio avuto l'attuale marito Louis Garrel

Fiocco azzurro per Laetitia Casta e l’attuale marito Louis Garrel, coppia è tra le più glamour del cinema francese.

L’attrice e top model francese è diventata mamma per la quarta volta. Laetitia Casta ha dato alla luce il piccolo Azel, primo figlio frutto dell’amore con Louis. Un nome particolare e cercato quello di Azel, perché “non è stato scelto a caso, deriva infatti da una parola ebraica che significa nobile”, ha dichiarato Laetitia alla rivista francese ‘Public’.

Già madre di Sahteene Sednaoui, 19 anni, nata dalla relazione con Stéphane Sednaoui e Athena e Orlando, di 11 e 14 anni, avuti dall’attore Stefano Accorsi, Laetitia Casta non si è mai definita una “mamma chioccia”. In un’intervista alla rivista ‘Elle’ aveva confessato: “Sono l’opposto di una madre egoista. I miei figli non li ho fatti per me e li amo per quello che sono. Il mio orgoglio è vederli crescere e spiccare il volo”.

La modella e attrice e l’attore e regista Garrel sono legati dal 2014 e si sono sposati nel 2017 in Corsica. Anche Louis Garrel è già papà: l’attore (uno dei protagonisti del film di Woody Allen ‘Rifkin’s Festival’) nel 2009 ha adottato una bambina di origine senegalese di nome Oumy insieme all‘ex compagna Valeria Bruni-Tedeschi.

Laetitia Casta, l’ideale della modella sensuale

All’eta di 15 anni Laetitia Casta è scoperta da un fotografo durante una vacanza di famiglia a Marine de Sant’Ambrogio, frazione di Lumio, in Corsica, terra natia del padre. Da quel momento la sua carriera prende il volo e diventa una tra le più ricercate modelle.

Casta è anche testimonial ufficiale di L’Oréal. Ha posato per Victoria’s Secret, per la pubblicità di un super push-up e per la pubblicità dei jeans Guess. Apparsa in più di 100 copertine di giornali, è stata riconosciuta, assieme a Tyra Banks, come l’ideale della modella sensuale.

In Italia ha presentato il Festival di Sanremo nel 1999, assieme a Fabio Fazio ed è stata protagonista di uno spot per Lorenz Watches insieme al modello connazionale Satya Oblet. Nello stesso anno ha debuttato sul Calendario Pirelli, esperienza che ripeterà anche nel 2000 e 2019.

Nel 2006 recita per la prima volta accanto al nuovo compagno e padre dei suoi figli Orlando e Athena, Stefano Accorsi, nel film ‘La jeune fille et le loups’, di Gilles Legrand. Nell’aprile del 2010 partecipa alle riprese del video musicale di Rihanna ‘Te amo’.

