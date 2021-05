kurt cobain

Il cimelio del leader dei Nirvana, morto nel 1994 a soli 27 anni, è stato battuto all'asta da Iconic Auctions

14mila dollari. Tanto valgono 6 ciocche di capelli di Kurt Cobain. Almeno per i fan del defunto leader dei Nirvana, morto a soli 27 anni nel 1994. Il cimelio, contenuto in una teca di plastica trasparente, è stato battuto all’asta, come riporta il sito Tmz, da Iconic Auctions. Il capello più lungo, come specifica l’informatissimo sito di gossip del ‘New York Times’, misura poco più di 6 centimetri.

Si sa con esattezza da dove arriva la preziosa chioma: da un taglio di capelli effettuato in Inghilterra durante il tour di ‘Bleach’ nel 1989. Lo fece Tessa Osbourne, amica del musicista. Poi, dopo la morte di Cobain, Tessa donò il cimelio all’artista di Seattle Nicole DePolo. Quindi le ciocche finirono nelle mani di John Reznikoff, accreditato come l’uomo che possiede la “più grande collezione di capelli storici” al mondo.

Il cimelio di Kurt Cobain risale a un taglio effettuato nel 1989

Ora la chioma è nelle mani di un anonimo estimatore che pur di impossessarsene ha sborsato la bellezza di 14.145 dollari. Una cifra altissima che secondo Iconic Auctions dipende da una valida ragione: si tratterebbe infatti degli unici capelli di Cobain in circolazione.

