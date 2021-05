Kaia Gerber sulla copertina di Vogue

Un grande passo avanti per la modella diciannovenne. E mamma Cindy Crawford non nasconde il suo orgoglio

Kaia Gerber ha conquistato la sua prima copertina di ‘Vogue’. Con il numero di giugno/luglio 2021 segnerà ha fatto ufficialmente il suo debutto da solista sulla Bibbia della moda americana. E lo ha fatto in grande stile, sulla spiaggia di Malibu, in un elegantissimo abito Chanel Haute Couture, selezionato da Tonne Goodman, per uno scatto di Colin Dodgson.

Un passo da gigante per la modella diciannovenne che si è detta entusiasta: “Non posso fare a meno di emozionarmi per questa cover”, ha scritto sui social. Ma su Instagram c’è qualcuno che sembra essere ancora più felice di lei. Mamma Cindy Crawford, icona della moda negli anni ’80 e ’90, ha voluto dedicarle un tenero post: “La tua bellezza interiore ed esteriore traspare oggi e ogni giorno. Sono così orgogliosa della giovane donna che sei ed entusiasta nel vederti continuare il tuo viaggio”. Post che si conclude con un simpatico ricordo: “Immagino che tutte quelle volte che abbiamo giocato a ‘servizio fotografico’ nel mio armadio siano state ripagate!”.

Kaia Gerber posò per il suo primo servizio fotografico a 13 anni

Fin da piccola Kaia non ha nascosto l’intenzione di diventare top model. Aveva solo 13 anni quando ha ha posato per ‘Vogue Italia’ con Steven Meisel, e per un portfolio di Bruce Weber. Spiega la mamma: “Quando Kaia ha iniziato a fare la modella, si è buttata a capofitto, ha sin da subito adorato questo mestiere. All’inizio ero molto protettiva e ho viaggiato molto con lei. Ma Kaia ha la testa sulle spalle”.

Kaia, fidanzata con Jacob Elordi (il Nate Jacobs della serie tv ‘Euphoria’) sogna anche un futuro da attrice. Presto la vedremo nella decima stagione di ‘American Horror Story: Double Feauture’.

