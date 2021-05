L’attrice americana star di serie televisive ha annunciato su Instagram di essere in dolce attesa

“Ne abbiamo un altro in arrivo. Sono così entusiasta di condividere finalmente questa notizia con tutti voi”. Così l’attrice americana Jennifer Love Hewitt, star di serie televisive come ‘9-1-1’, ‘Ghost Whisperer ‘e ‘The Client List’, ha annunciato su Instagram di essere in dolce attesa per la terza volta.

Jennifer Love Hewitt, 42 anni, è in attesa del suo terzo figlio avuto dal marito Brian Hallisay, con il quale si è sposata nel 2013.

La notizia è una gradita sorpresa per la star, che ha sempre sperato in una nuova gravidanza. “Siamo sempre stati aperti a un terzo. Sicuramente non pensavo che nell’anno incredibile che il mondo intero sta vivendo sarebbe stato proprio questo il momento”, dice Hewitt in un’intervista alla rivista ‘People’.

L’attrice ha confessato di non aver mai rinunciato all’idea di avere un terzo figlio. “È stato un regalo così bello e sorprendente. Mi sento felicissima. Finora siamo stati in grado di crescere due bambini davvero speciali che saranno ottimi esempi per quello che arriverà”. E poi ha aggiunto: “Senza dubbio non ce ne sarà un altro, non credo di esserne in grado”.

Jennifer Love Hewitt: Mio figlio aveva avuto una premonizione

La voglia di allargare la famiglia era già nell’aria da tempo. Il figlio di Jennifer, Atticus, ha persino avuto la sensazione che la mamma fosse incinta ancor prima ancora che lei lo scoprisse.

“Una notte, i miei figli e io eravamo sdraiati sul letto a guardare la tv. Durante un break pubblicitario è andato in onda uno spot di test di gravidanza. Mio figlio dal nulla è saltato fuori dicendo: Ehi mamma, dovresti ordinarne uno nel caso ci sia un bambino nella tua pancia”, ricorda l’attrice. Che poi aggiunge di aver risposto scherzosamente: “Che maleducato! Ho appena mangiato una cena abbondante”.

Un presagio, una premonizione?. Dopotutto Jennifer, a lungo protagonista di ‘Ghost Whisperer’, dovrebbe sapere abituata a questi fenomeni.

“Quel momento mi è rimasto impresso. E i miei figli per un anno hanno chiesto sistematicamente di avere un nuovo fratellino. Noi non escludevamo una gravidanza, ma semplicemente non era qualcosa cui stavamo pensando. Ora il test di gravidanza ha chiaramente confermato l’intuito di mio figlio!”.

