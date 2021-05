Emma Stone

In quella magica notte del 2017 fu proprio il divo, suo idolo fin dall'infanzia, a consegnarle la statuetta

Emma Stone, 32 anni, è felicemente sposata con Dave McCary da cui lo scorso marzo ha avuto la sua prima figlia, di cui ancora non si sa il nome. L’attrice, nata Emily Jean Stone in Arizona, infatti ci tiene molto alla sua privacy, tanto che è tra le poche star a essere del tutto assente dai social: niente Facebook, Instagram, Twitter etc.

Nella vita dell’attrice, però, c’è un dettaglio, un altro amore, segreto e platonico, di cui veniamo a conoscenza solo oggi: Leonardo DiCaprio.

L’attrice lo ha rivelato durante un’apparizione al ‘The Jess Cagle Show’. Quando le hanno chiesto di parlare della notte più importante della sua vita, quella degli Oscar 2017 in cui vinse il premio come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in ‘La La Land’, Emma Stone ha ammesso: “Ricordo solo una cosa. Leonardo DiCaprio”.

Emma Stone: Mentre camminavo verso il palco vedevo solo Leo

Fu proprio il divo a consegnarle la statuetta: “L’unica cosa che mi passava per la mente mentre camminavo verso il palco era lui. Leonardo DiCaprio. L’amore della mia vita. Avevo visto ‘Titanic’ 7 volte al cinema, da adolescente avevo in camera da letto la sua foto autografata che mi avevano regalato a 12 anni. Non ci potevo credere. È stata l’esperienza più surreale della mia vita”.

Emma era così scossa dall’incontro col suo idolo che di quella notte magica non riesce a ricordare altro. “È come se non l’avessi mai vissuta. Perché davanti a me c’era lui”.

