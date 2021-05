Kate Middleton e i figli

La moglie di William rivela che il terzogenito ha una passione insolita (per un bambino): le barbabietole

Anche i royal mangiano come i comuni mortali. E non è detto che tra i loro piatti preferiti ci siano aragoste, tartufi e caviale. Specie quando si tratta di bambini. Proprio nei giorni scorsi Kate Middleton ha rivelato che il terzogenito Louis, 3 anni compiuti lo scorso 23 aprile, ha una passione insolita (per la sua età): “Assolutamente adora le barbabietole”. La sua torta preferita? Barbabietole e cioccolato, naturalmente.

Non è la prima volta che mamma Kate Middleton rivela le preferenze gastronomiche dei figli. Per esempio qualche tempo fa, durante una visita in una scuola nei dintorni di Londra, ha detto che George, 7 anni e Charlotte, 6, adorano la pastasciutta, e siccome in cucina amano darsi da fare una volta hanno preparato per la mamma un bel piatto di spaghetti al formaggio. Charlotte, poi, è ghiotta di olive, mentre un’altra passione di George sono le lenticchie.

Kate Middleton: “Una volta George e Charlotte mi hanno preparato gli spaghetti al formaggio”

Sia il futuro re George sia la sorellina Charlotte frequentano una scuola prestigiosa, l’istituto Thoma’s Battersea di Londra. Il menu scolastico prevede prelibatezze sofisticate come pesce marinato con uovo in camicia e filetto di salmone in salsa verde, ragù d’agnello con aglio e erbette, filetto di maiale allo Stroganoff con peperoni e sgombro. E i dolci? Crostata di crema pasticcera e fragole, torta soffice alla marmellata e cocco, smoothie biologici di frutta tropicale.

Non si sa esattamente quale di queste specialità i piccoli Cambridge mangino più volentieri, ma di certo si tratta di piatti degni di palati royal.

William e Kate: Nonno Filippo ci manca tantissimo

