I ragazzi appaiono poco sui social, a pubblicare l'immagine la loro mamma Danielle Spencer

Le foto dei due figli di Russell Crowe sono molto rare. Per una volta la loro mamma, ed ex moglie della star de ‘Il Gladiatore’, Danielle Spencer ha condiviso su Instagram un’immagine che la ritrae insieme con i due ragazzi. Dallo scatto emerge la somiglianza fra i rampolli e il loro famosissimo papà. L’attrice e cantante, 51 anni, appare sorridente in compagnia di Charles, 17 anni, e Tennyson, 14. “Stavo dicendo ai ragazzi di sorridere e io non l’ho fatto”, ha scritto lei scherzosamente nel post.

Sono stati tantissimi i fan che hanno deciso di commentare l’immagine e molti di loro hanno fatto notare quanto i due ragazzi siano cresciuti. Del resto, la famiglia di Russell Crowe non è molto avvezza ad apparire sui social e per questo le foto dei due ragazzi sono estremamente rare.

Danielle e Russell Crowe si sono conosciuti nel 1989 sul set del film ‘The Crossing’ e si sono sposati nell’aprile 2003 nella fattoria dell’attore a Nana Glen, nel New South Wales, in Nuova Zelanda. La loro separazione è avvenuta nel 2012, seguita dal divorzio 6 anni dopo.

Russell Crowe si dà al poker

Intanto, Russell Crowe è pronto a ritornare sul set. Sarà lui, infatti, il protagonista di ‘Poker Face’, thriller diretto da Gary Fleder e sceneggiato da Stephen M. Coates le cui riprese inizieranno a giugno a Sydney, in Australia. L’attore interpreterà Jake, un uomo in cerca di giustizia. Si tratta di un miliardario, un imprenditore del settore tech che decide di invitare i suoi amici di infanzia nella sua casa da sogno a Miami. L’obiettivo è giocare a poker assieme, ma il gioco si tramuterà in qualcosa di molto più rischioso.

Con questo nuovo ruolo Russell Crowe cambia totalmente genere, dato che l’attore è reduce dal set di ‘Thor: Love and Thunder’. Nel film diretto da Taika Waititi e basato sul personaggio dei fumetti Marvel, l’attore impersona infatti Zeus, il dio greco che regna su tutti gli Dei dell’Olimpo.

