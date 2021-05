L'attrice compagna di Raul Bova confessa di aver sofferto molto i giudizi delle persone

Non è stato facile per Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova superare i preconcetti e far apprezzare il loro legame. Anche se oggi sono tra le coppie più solide e benvolute del mondo dello spettacolo, c’è stato un tempo in cui hanno dovuto combattere la diffidenza del pubblico.

Rocìo Muñoz Morales e Raoul Bova, sempre estremamente riservati e protettivi verso la loro famiglia. Per l’attrice, conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina spagnola la relazione con il celebre Raul Bova è stata tutt’altro che semplice.

Rocío e Raoul si sono conosciuti sul set del film ‘Immaturi – Il viaggio’ nel 2011 e non si sono più lasciati. La coppia ha poi avuto due figlie: Luna, nata il 2 dicembre 2015 e Alma, nata il 1º novembre 2018.

Ma per Rocío e Raoul non è stata sempre tutto facile. I due hanno dovuto scontrarsi con i giudizi e i pregiudizi delle persone. All’inizio della loro storia d’amore, l’attore più sexy e desiderato era ancora ufficialmente sposato con Chiara Giordano, madre di Alessandro Leon e Francesco.

Rocío Muñoz Morales: Ho sofferto molto i giudizi delle persone

Rocío Muñoz Morales, invece, era appena uscita da una storia assai complicata. Un momento non facile per loro che li ha portati a essere sotto i riflettori e sulla bocca di tutti. Così Rocío e Raul sono finiti in un gorgo di critiche e giudizi, non sempre positivi.

Ora, però, l’attrice ha voluto raccontare a tutti il suo grande amore e togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa. Rocío ha esternato il malessere che l’ha accompagnata per lungo tempo. In un’intervista al settimanale ‘Confidenze’, l’attrice ha ammesso di aver sofferto molto i giudizi delle persone:

“All’inizio ho sofferto tanto il fatto di essere vista come una donna senza valori. Raoul mi ha aiutata, tenendomi sempre per mano. Insieme abbiamo superato momenti duri, ma sapevamo che il nostro era un grande amore e infatti lo è ancora adesso”.

Raoul Bova, più grande della sua compagna di circa 17 anni, è sempre rimasto accanto alla sua Rocío. Raoul è riuscito a instaurare un ottimo rapporto con la madre della sua nuova compagna. Insieme hanno superato molte avversità diventando la coppia più solida e rispettata, anche da coloro che avevano sparlato del loro amore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata