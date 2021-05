Sua altezza reale partorirà in autunno di quest'anno

Beatrice di York, la primogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson, è incinta. La Royal Family si allarga e si prepara alla nascita del nuovo infante.

Buckingham Palace si prepara all’arrivo di un nuovo Royal baby. L’annuncio arriva direttamente sul profilo Instagram della Royal Family: “Sua Altezza Reale Principessa Beatrice e Mr Edoardo Mapelli Mozzi sono lieti di annunciare che stanno aspettando un bambino per l’autunno di quest’anno. La Regina ne è stata informata ed entrambe le famiglie sono deliziate dalla notizia”.

Per Beatrice, 32 anni, e il marito italo-inglese Edoardo Mapelli Mozzi, 38, sarà il primo figlio.

Il futuro bambino o bambina avrà anche un fratellastro. Infatti per Mapelli Mozzi sarà il secondo figlio dopo Christopher Woolf, detto Wolfie, avuto nel 2016 dalla relazione con l’architetta americana Dara Huang.

Beatrice di York e Mapelli Mozzi, immobiliarista londinese di padre aristocratico italiano, sono marito e moglie dallo scorso anno.

Il Royal Wedding infatti è stato celebrato nel mese di luglio 2020, con una cerimonia privata al Castello di Windsor, nella Royal Chapel of All Saints alla Royal Lodge Windsor, con la sola presenza dei genitori e della regina Elisabetta con il principe Filippo. Appena 20 invitati per celebrare il matrimonio. a causa della pandemia.

Il figlio della principessa Beatrice sarà l’undicesimo bisnipote di Elisabetta II

Un anno, il 2021, particolarmente felice per i Royal babies. Il nuovo nascituro della principessa Beatrice e di Edoardo sarà il decimo in linea di successione al trono e l’undicesimo bisnipote della regina Elisabetta II, mentre si aspetta la nascita prossima del secondo figlio di Meghan Markle e il principe Harry.

Il Royal baby di Beatrice ed Edoardo non avrà però il titolo di principe o principessa. Nemmeno, a differenza di Archie, figlio di Harry e Meghan, quando il principe Carlo diventerà re.

