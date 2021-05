La showgirl sfodera un fisico invidiabile: è già pronta per l'estate

L’ultimo Instagram Reel postato da Melissa Satta ha mandato letteralmente in delirio i suoi follower. Sulle note del brano musicale ‘Boom’, del dj Tiesto, la splendida showgirl balla in costume bianco per uno shooting, mostrando a tutti di essere già pronta per l’estate. Nessuno, d’altro canto, ne dubitava.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

