Martina Colombari

L'attrice immortalata all'interno di un ristorante, ma era quello di un albergo nel quale alloggiava

Martina Colombari è stata accusata ingiustamente di aver mangiato in un locale senza il dehor. L’attrice aveva postato sui suoi social una foto che la ritraeva davanti a un piatto prelibato. Lei stessa aveva commentato lo scatto: “W il pacchero! W il buon cibo!”. La scena è stata un modo come un altro per condividere un momento della sua giornata con i follower che, però, più che dalla pietanza o dal simpatico bavaglino legato al collo con la scritta “Oggi sono goloso”, sono stati attratti dal contesto in cui si trovava la modella: la sala di un ristorante al chiuso.

Proprio questo dettaglio ha scatenato le polemiche: in molti hanno infatti lamentato la presunta trasgressione delle regole anti Covid. Martina Colombari ha però immediatamente chiarito le circostanze nelle quali ha scattato quella foto: “Niente, per alcuni la polemica regna sovrana. Ma secondo voi, se non si può cenare all’interno dei ristoranti questa non potrebbe essere la sala ristorante di un hotel dove sto alloggiando? Più facile e più utile puntare il dito che attivare un pensiero. Peccato, un vero peccato”, ha scritto la modella replicando ai commenti più ostili senza nascondere una certa amarezza per le osservazioni più feroci.

Martina Colombari mamma preoccupata

Nei giorni scorsi Martina Colombari e suo marito, l’ex calciatore del Milan Billy Costacurta, erano stati nuovamente sotto i riflettori. Questa volta per un problema capitato al loro amato figlio, Achille. Il ragazzo, 16 anni, aveva scritto sui social di essere stato picchiato dalla polizia per aver violato il coprifuoco. “Questo è quello che succede a un ragazzino di 16 anni dalla polizia di Stato che la gente elogia tanto. Mi hanno picchiato e per precisare mi hanno perforato il timpano. Mi devo operare solo per averli chiamati ‘sbirrazzi’. Basta abuso di potere!”, aveva scritto il ragazzo. Sulla vicenda i genitori hanno preferito non rilasciare commenti.

