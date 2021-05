Leonardo DiCaprio

L'attore è da sempre impegnato in progetti di salvaguardia ambientale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

Leonardo DiCaprio è da sempre impegnato in progetti di salvaguardia dell’ambiente e non poteva quindi rimanere indifferente di fronte al crollo della famosa formazione rocciosa ‘Arco di Darwin’, al largo delle isole Galapagos. L’enorme scoglio, che assomiglia a due faraglioni uniti in un arco sulla loro sommità, è parzialmente venuto giù a causa di un processo naturale di erosione, come ha reso noto il ministro dell’Ambiente dell’Ecuador. Adesso restano solo le due enormi colonne di roccia, che si ergono in mezzo al mare. Così l’attore di ‘Titanic’ ha deciso di accendere immediatamente i fari su questa ennesima dimostrazione di quanto la natura sia fragile.

Proprio per aiutare le operazioni di conservazione ad ampio raggio dell’arcipelago nell’Oceano Pacifico, noto in tutto il mondo per la sua biodiversità, Leonardo DiCaprio ha appena donato 43 milioni di dollari, circa 35 milioni di euro. La star americana si è alleata con l’organizzazione Re:wild – che conta tra i fondatori lo stesso divo di Hollywood – proprio per la realizzazione di ambiziosi progetti di ripristino degli ecosistemi locali.

Leonardo DiCaprio sul set per Scorsese

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico ‘Guardian’, i fondi messi a disposizione da Leonardo DiCaprio saranno utilizzati per un intervento di rewilding dell’isola Floreana, che ospita 54 specie a rischio e per reintrodurre 13 specie estinte localmente, tra cui il tordo beffeggiatore Floreana, il primo tordo beffeggiatore descritto da Charles Darwin.

Parte del capitale donato dall’attore servirà, inoltre, per finanziare un programma di riproduzione in cattività e altre attività per prevenire l’estinzione dell’iguana rosa e rafforzare le misure per proteggere le risorse marine delle Galapagos dall’impatto umano dell’ecoturismo.

Nel frattempo Leonardo DiCaprio è impegnato sul set di ‘Killers of the Flower Moon’, per la regia di Martin Scorsese, nel quale recita accanto a Robert De Niro. L’attore di origini italiane è il protagonista della pellicola e ha voluto condividere un’immagine del set con i suoi follower su Instagram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata