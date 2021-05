Gwyneth Paltrow

L'attrice ha rivelato che la 17enne apprezza il suo stile, ma preferisce fare acquisti da sola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Gwyneth Paltrow ha rivelato che sua figlia Apple, ormai adolescente, è diventata una fan del suo stile, dopo aver attraversato una fase in cui vedeva sua madre come una “perdente totale”. Nonostante questo però la ragazza, avuta dall’attrice con il frontman dei Coldplay Chris Martin, non vuole con sé sua madre quando va a fare shopping.

Apple ha ormai 17 anni, suo fratello Moses ne ha 15. Entrambi vogliono essere indipendenti e autonomi da mamma Gwyneth. “A mia figlia piace il mio stile adesso, il che è fantastico perché c’è stato un periodo in cui pensava che fossi una perdente totale”, ha rivelato l’attrice premio Oscar. “Nonostante questo, non vuole assolutamente il mio consiglio quando acquista vestiti online”.

Gwyneth Paltrow mamma orgogliosa

Ma Gwyneth Paltrow in fatto di moda ha anche un altro problema: la gelosia di Moses. “Se mi metto qualcosa di trasparente o se indosso uno spacco lui mi critica”, ha confessato. “Fosse per lui dovrei vestirmi sempre in modo molto classico”.

L’attrice è però felicissima della sua vita da mamma e non perde occasione per coccolare i due ragazzi. Solo una settimana fa ha postato una foto dolcissima sul suo profilo Instagram mentre festeggiava i 17 anni di Apple.

“Può essere? 17 oggi? La mia ragazza più dolce. Tu sei la mia vita! Mi fai ridere ogni giorno. Sei brillante e piena di vita”, ha scritto la star, mostrando tutto il suo orgoglio di mamma. “Ti rispetto e ti ammiro tantissimo, avrei voluto avere solo un briciolo della tua forza quando avevo la tua età. Sei stimolante, semplicemente sei cool”, ha aggiunto. “Ricordo ancora il giorno in cui sei nata, non posso credere che siano passati già 17 anni”. Insieme con le sue parole affettuose, Gwyneth Paltrow ha pubblicato una rara foto di sua figlia, scattata durante una recente vacanza.

Nel frattempo l’attrice, 48 anni, continua la sua attività imprenditoriale con il marchio Goop. E mantiene ottimi rapporti con il suo ex Chris Martin, 44 anni. I due sono co-genitori in perfetto equilibrio. La coppia è stata sposata per 11 anni, prima della separazione del 2014, seguita dal divorzio ufficiale nel 2016.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata